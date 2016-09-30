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Beşiktaş ile Ç. Rizespor 33. randevuda

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 33.

Beşiktaş ile Ç. Rizespor 33. randevuda
Beşiktaş rakibine fark attı

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 33. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 19'unu Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakip fileleri 54 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 32 gol attı.

Geçen sezon yapılan maçları Beşiktaş, İstanbul'da 1-0, Rize'de de 2-1'lik skorlarla kazandı.

- Çaykur Rizespor 10 maçtır kazanamıyor

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 10 maçtır yenemiyor.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 10 maçtan 6'sını yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.

- Rize'deki maçlar

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de yapılan lig maçlarında galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 3 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, deplasmanda 8 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı, siyah-beyazlılar 20, yeşil-mavililer ise 18 gol attı.

Bu arada, 1987-1988 sezonunda Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Rize'de oynanması gereken maç, Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

- Beşiktaş'a tarihi yenilgiyi tattırdı

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı.

Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor, bu maçta güçlü rakibini 5-1 yendi. Bu sonuç Beşiktaş'ın, 59. yılını yaşayan lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.

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Beşiktaş Rakibine Fark Attı – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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