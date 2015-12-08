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Beşiktaş İdmanında Quaresma Şov Damga Vurdu

Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşması hazırlıklarında bu sabah gerçekleşen idman ile devam etti, idmana Quaresma'nın şovu damga vurdu

Beşiktaş İdmanında Quaresma Şov Damga Vurdu
 Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşması hazırlıklarında bu sabah gerçekleşen idman ile devam etti, idmana Quaresma'nın şovu damga vurdu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynayacağı Sporting Lizbon karşılaşmasının çalışmalarına ara vermeden başladı.

Antrenmana Kayserispor mücadelesinde sakatalanan Gökhan Töre katılmazken, Ersan Adem Gülüm takımdan ayrı çalıştı. Kayserispor maçında sakatlanan Kanadalı Atiba ve Brezilyalı Rhodolfo ise takımla birlikte antrenmanın tamamında yer aldı.


QUARESMA'DAN "AKREP KURTARIŞI"

Çalışmaya Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rİcardo Quaresma, hareketleriyle damga vurdu. Çalışma sırasında kaleye geçen Portekizli futbolcu, Kolombiya'nın efsane kalecisi Higuita'nın "Akrep kurtarışı" hareketini yaptı

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BeşiktaşQuaresmaSporting Lizbon
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