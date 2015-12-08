Beşiktaş İdmanında Quaresma Şov Damga Vurdu

Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşması hazırlıklarında bu sabah gerçekleşen idman ile devam etti, idmana Quaresma'nın şovu damga vurdu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynayacağı Sporting Lizbon karşılaşmasının çalışmalarına ara vermeden başladı.
Antrenmana Kayserispor mücadelesinde sakatalanan Gökhan Töre katılmazken, Ersan Adem Gülüm takımdan ayrı çalıştı. Kayserispor maçında sakatlanan Kanadalı Atiba ve Brezilyalı Rhodolfo ise takımla birlikte antrenmanın tamamında yer aldı.
QUARESMA'DAN "AKREP KURTARIŞI"