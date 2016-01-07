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Beşiktaş için varsa yoksa Boyko

Dnipro'yu Mubariz Mansimov ismi ile ikna çabası sürdüren Beşiktaş Boyko transferi için elindeki tüm kozları oynuyor

Beşiktaş için varsa yoksa Boyko

 Beşiktaş, kaleci ve stoper transferinde Dnipro'nun iki yıldızına odaklandı. Denys Boyko ve Douglas'la prensip anlaşmasına varan siyahbeyazlılar, Dnipro'yu ikna çalışmalarını ise sürdürüyor. Beşiktaş'ın toplamda 5 milyon Euro'luk önerisine karşılık 10 milyon Euro'da direten Ukrayna ekibini ikna etmek için siyahbeyazlı kulübün kongre üyesi olan ünlü iş adamı Mubariz Mansimov da devreye girdi. Dünyanın en zengin armatörleri arasında yer alan Mubariz Mansimov'un Başkan Fikret Orman'ın ricasıyla arabuluculuk görevini üstlendiği belirtildi. 

TORUNOĞULLARI UKRAYNA YOLCUSU

Bu arada siyah-beyazlı kulübün dış transferlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya giderek Dnipro'lu yetkililerle pazarlık masasına oturacağı öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi, transfer operasyonunu kısa sürede tamamlayıp, Denys Boyko ve Douglas'ı Süper Lig'in ilk haftasına yetiştirmeyi planlıyor. 

Kaynak : Sabah

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