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Beşiktaş için Lamine Sane iddiası

Gelen haberlere göre Beşiktaş Bordeaux forması giyen Lamine Sane'yi renklerine katmak istiyor

Beşiktaş için Lamine Sane iddiası

 Ara transferde kadrosuna stoper takviyesi yapacak olan Beşiktaş'ta Fransa'nın Bordeaux takımından Lamine Sane öne çıkan isim oldu. Beşiktaş oyuncuyla her konuda anlaştı, takımıyla görüşme halinde.

OYUNCUYLA ANLAŞILDI

Takım arkadaşları ile yaşadığı sorunlar yüzünden takımdan ayrılmak isteyen Lamine Sane ve kulübü Bordeaux ile temas kuran Beşiktaş'ın takım ve oyuncu ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. Ancak Senegalli stoperi Dnipro'dan Douglas Silva'nın gelme olasılığına karşı bekleten Beşiktaş yönetimi bu oyuncuyu elden kaçırma riski ile de karşı karşıya.

ASTON VILLA DA İSTİYOR

Avrupa piyasasında adı sıkça transfer haberlerine konu olan Sane için İngiliz kulübü Aston Villa'nın ciddi şekilde bu oyuncuyu kadrosuna katmak için çaba gösterdiği İngiltere basınında yer alıyor. Pedro Franco'nun San Lorenzo'ya kiralanmasının ardından bir haftaya kadar stoper transferini bitirmeyi planlayan Siyah Beyazlı yönetim Douglas Silva için Dnipro'ya bastırmaya devam ediyor. Douglas transferinde bütün kozlarını ortaya koyan Beşiktaş Ukrayna pazarındaki görüşmelerin kesin olarak olumsuz sonuçlanması durumunda Sane için resmi görüşmelere başlayacak.

LAMINE SANE KİMDİR?

Lamine Sane 29 yaşında ve 1.92 boyunda ev 25 kez Senegal Milli Takımı'nda oynadı.
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BeşiktaşLamine Sane
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