Beşiktaş için Gökhan İnler İddiası!

İsviçre basını, Gökhan İnler ile Beşiktaş arasındaki temasları gündemine taşımaya devam ediyor. Yüksek tirajlı gazetelerden Blick, dün de bu konuyu sütunlarına taşıdı. Gazete, “Gökhan İnler’in Beşiktaş’a imza atması artık an meselesi” ifadesini kullanırken, haberi şöyle verdi:

“İnler, Türk ekibine transfere çok sıcak bakıyor ve artık Leicester’da kesinlikle kalmak istemiyor. 31 yaşında olan Gökhan İnler, siyah-beyazlı takımın formasını giymek için adeta can atıyor. Beşiktaş yönetimi de bu konuda bir hayli ısrarcı. Leicester City yönetimiyle yapılacak son görüşmeden olumlu bir sonuç çıkması bekleniyor. İngiliz takımı da Gökhan’ı bırakmaktan yana. Ancak İnler’i gönderirken, kasalarına iyi bir parayı da koymak istiyorlar.”