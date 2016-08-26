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Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike!

Birbiri ardına yaptığı dev transferlerle Avrupa'da ses getiren Beşiktaş'ı, Şampiyonlar Ligi öncesi büyük bir tehlike bekliyor.

Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike!

 Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda Benfica, Napoli ve Dinamo Kiev'le mücadele edecek olan Beşiktaş'ta UEFA'ya bildirilecek kadro listesiyle ilgili önemli bir sorun yaşanıyor.

UEFA ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşması gereği Şampiyonlar Ligi kadrosunda 25 yerine 23 oyuncu bildirebilecek olan siyah-beyalı takım, kadroda dört Türkiye'den yetişmiş, dört de kulüp altyapısından yetişmiş toplam sekiz oyuncu bulundurmak zorunda.

ALTYAPIDAN YETİŞEN TEK İSİM NECİP
Beşiktaş'ın mevut kadrosunda altyapı kontenjanına dahil edebileceği tek oyuncu Necip Uysal. Bu da, Şampiyonlar Ligi kadro listesine PAF takımdan üç oyuncunun dahil edileceği anlamına geliyor.

Kadroda Türkiye'den yetişmiş üç oyuncu var. Gurbetçi oyuncuların Türkiye'den yetiştiklerinin sayılmaması nedeniyle bu isimler de Tolga Zengin, Utku Yuvakuran ve Gökhan Gönül. Caner Erkin'in de transferinin resmileşmesiyle birlikte, o da bu kategoride yer alabilecek.

EN AZ ALTI OYUNCU DIŞARIDA KALACAK
Geri kalan 15 kişilik kontenjan içinse Samir Nasri ve Vincent Aboubakar transferleriyle birlikte 21 futbolcu bulunuyor. (Fabri, Boyko, Adriano, Marcelo, Tosic, Beck, Rhodolfo, Veli, Oğuzhan Özyakup, Oğuzhan Aydoğan, Olcay, Atiba, Kerim, Aras, Tolgay, Quaresma, Cenk, Ömer, Talisca, Nasri, Aboubakar) Bu da, 21 kişilik kadrodan altı kişinin liste dışında kalacağı anlamına geliyor.

Diğer yandan siyah-beyazlı yönetimin stoper arayışlarına devam ettiği de biliniyor. Eğer stoper transferi de yapılırsa, Teknik Direktör Şenol Güneş as takımdaki yedi oyuncuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edemeyecek.

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