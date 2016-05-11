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Beşiktaş Gökhan Töre İçin Açıklama Yaptı!
Beşiktaş bugün oyuncusu Gökhan Töre için açıklama yaptı. Töre’nin Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’ya yanıt verdiği hakkında çıkan haberleri yalanlandı.
11 Mayıs 2016 Çarşamba 16:52
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
"Gökhan Töre Haberiyle İlgili Açıklama
Bir gazetede yer alan, futbolcumuz Gökhan Töre'nin Fenerbahçe SK Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın sözlerine yanıt verdiği şeklinde yansıtılan haber gerçeği yansıtmamaktadır.
Formamızı giyen hiçbir futbolcumuzun başka bir kulübün teknik direktörü hakkında konuşması söz konusu değildir.
Fanatik gazetesinde iddia edildiği şekilde, Gökhan Töre'nin rakip takımın teknik direktörüne yönelik herhangi bir açıklaması da olmamıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
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Anahtar Kelimeler:BeşiktaşGökhan TöreFenerbahçeTeknik DirektörVitor Pereira
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