Beşiktaş Gaziantepspor'u sahadan sildi

Ligde iki maçı eksik Beşiktaş, Fenerbahçe'nin puansız geçtiği haftada Güneydoğu ekibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve puan farkını 2'ye düşürdü. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller Gökhan Töre (Dk. 38'), Oğuzhan Özyakup (Dk. 41'), ve Mario Gomez'den (Dk. 61' ve 70') geldi.



Bu akşam attığı gollerle Süper Lig'deki 18. maçında gol sayısını 15'e çıkaran Mario Gomez, gol krallığında 14 gollü Samuel Eto'o'yu geçerek zirveye yerleşti.



BEŞİKTAŞ - GAZİANTEPSPOR



STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı

HAKEM: Cüneyt Çakır

BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Rhodolfo, Marcelo, İsmail, Hutchinson, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Sosa, Olcay, Gomez

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



GAZİANTEPSOR: Alperen, Barış, Elyasa, Guano, Marçal, Erdem, Chibuike, Orkan, Abuda, Habibou, Larsson

TEKNİK DİREKTÖR: Mutlu Topçu