Beşiktaş galibiyetinin ardından Vitor Pereira Galatasaray'a laf dokundurdu!

Derbi maçta Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını iyice güçlendiren Fenerbahçe'nin teknik patronu Vitor Pereira, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Galatasaraylıları kızdıracak sözler sarf etti. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray-Lazio karşılaşması hakkında yaptığı değerlendirmede sarı kırmızılı takımın bitik bir görüntüde olduğunu söyledi.



"AVRUPA'DA TEK BİZ VARIZ"

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Vitor Pereira, Avrupa kupalarında kalan tek Türk takımı olduklarını vurguladı. Türkiye'yi tek takım olarak en iyi şekilde temsil edeceklerini aktaran Portekizli teknik adam, "Bu ülkeyi Avrupa'da temsil eden tek takımız. Avrupa'daki mücadelemizle bu ülkenin değerlerine katkıda bulunuyoruz. Bu maça kadar toparlanmak ve hazırlanmak için fazla zaman bulamadık. Bugün gördüklerimden çok mutluyum. Avrupa'da Türkiye'yi gururla temsil ediyoruz. Türk futbolunun kaliteli olduğunu Avrupa'ya göstermeye çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"GALATASARAY BİTİK BİR GÖRÜNTÜDEYDİ"

Tüm kulvarlarda yollarına devam ettiklerini aktaran Pereira, sözlerini şöyle sürdürdü: "Taraftarlar ligde ve kupada şampiyon olup Avrupa'da yolumuza devam etmemizi istiyor. Bunun için çok çalışıyoruz. Avrupa'da hafta içi maç oynayan takımlar, ligde zorlanır. Bizden çok daha fazla dinlenen bir takımla karşılaştık. Bu anlamda bizden çok daha rahattılar. Bazı takımlar ülkelerinde başarılı olur ama Avrupa'da devam edemezler. Türkiye büyük bir ülke ve diğer ülkelerden saygı görmesi gerekiyor. Rakibimiz 8 gün dinlendi. Biz dinlenemeden oynamamıza rağmen kazandık. Bunun konuşulmasını istiyorum. Galatasaray Lazio ile karşılaştı. Bitik bir görüntüdeydiler. Avrupa'da sonuna kadar gitmek ve kupa ile ligi de kazanmak istiyoruz. Üç kulvarda da kazanmak istiyoruz."