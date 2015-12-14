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Beşiktaş Galatasaray Maçının Muhtemel 11'leri
Beşiktaş son UEFA kupasında kaybettiği maçın ardından gruplardan çıkamamıştı, Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen siyah beyazlı ekip Galatasaray karşısında mutlak galibiyet planlıyor, iki takımında muhtemel 11'lerini sizlerle paylaşıyoruz -TRFUTBOL Analiz Ekibi
14 Aralık 2015 Pazartesi 17:14
Beşiktaş son UEFA kupasında kaybettiği maçın ardından gruplardan çıkamamıştı, Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen siyah beyazlı ekip Galatasaray karşısında mutlak galibiyet planlıyor, iki takımında muhtemel 11'lerini sizlerle paylaşıyoruz -TRFUTBOL Analiz Ekibi
CEZA SINIRINDAKİLER
Derbiye toplam 4 futbolcu ceza sınırında çıkacak. Sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaşlı Andreas Beck Osmanlıspor maçında; Galatasaraylı Selçuk İnan, Sabri Sarıoğlu ve Hakan Balta ise Akhisar Belediyespor maçında cezalı duruma düşecek.
MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ (4-2-3-1)
Günay - Beck, Rhodolfo, Ersan, İsmail - Atiba, Oğuzhan - Quaresma, Sosa, Olcay - Gomez
GALATASARAY (4-2-3-1)
Muslera - Sabri, Semih, Hakan Balta, Olcan (Tarık) - Chedjou, Selçuk - Podolski, Sneijder, Yasin - Burak
ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA DERBİ KARNESİ
Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı derbilerde sadece 1 galibiyet elde etti. Bu statta ev sahibi olarak 5 derbiye çıkan siyah-beyazlı ekip, birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 yenilgi aldı, rakip fileleri 4 kez havalandırıp kalesinde 10 gol gördü.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'la yaptığı iki mücadeleyi de kaybeden Beşiktaş, buradaki tek derbi galibiyetini bu sezon Fenerbahçe karşısında 3-2'lik skorla elde etti.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ: 120-105
Beşiktaş ile Galatasaray 337. kez karşı karşıya gelecek.
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924 tarihinde Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 91 yıllık rekabette, geride kalan 336 maçın 120'sini Galatasaray, 105'ini Beşiktaş kazandı, 111 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların toplam 476 golüne, siyah-beyazlılar 441 golle karşılık verdi.
LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 114 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligde 114 kez karşı karşıya geldi, Galatasaray 43, Beşiktaş ise 30 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 41 maçta da eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılıların 143 golüne, siyah-beyazlılar 118 golle karşılık verdi.
BEŞİKTAŞ 10 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Rekabetteki son 5 maçı yitiren Beşiktaş, Galatasaray ile yaptığı son 10 derbiyi ise kazanamadı.
Rakibi karşısında son galibiyetini 30 Nisan 2011 tarihinde BJK İnönü Stadı'nda 2-0'lık sonuçla alan siyah-beyazlılar, daha sonraki 10 maçta 7 kez yenildi, 3 kez de berabere kaldı, taraftarlarına 3 puan hediye edemedi.
Ligde geçen sezonki maçları Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı ve Türk Telekom Arena'da aynı skorla 2-0 kazandı.
SON 10 LİG MAÇI
Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 lig maçında alınan sonuçlar şöyle:
Tarih Stat Sonuç (GS-BJK)
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20.11.2011 BJK İnönü 0 - 0 (Lig Grubu)
26.02.2012 Türk Telekom 3 - 2 (Lig Grubu)
16.04.2012 BJK İnönü 2 - 0 (Süper Final)
06.05.2012 Türk Telekom 2 - 2 (Süper Final)
26.08.2012 BJK İnönü 3 - 3
27.01.2013 Türk Telekom 2 - 1
22.09.2013 Atatürk Olimpiyat 3 - 0 (Hükmen)
22.02.2014 Türk Telekom 1 - 0
04.01.2015 Atatürk Olimpiyat 2 - 0
24.05.2015 Türk Telekom 2 - 0
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Anahtar Kelimeler:GalatasarayBeşiktaş
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