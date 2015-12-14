Beşiktaş Galatasaray Maçının Muhtemel 11'leri

CEZA SINIRINDAKİLER

Derbiye toplam 4 futbolcu ceza sınırında çıkacak. Sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaşlı Andreas Beck Osmanlıspor maçında; Galatasaraylı Selçuk İnan, Sabri Sarıoğlu ve Hakan Balta ise Akhisar Belediyespor maçında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ (4-2-3-1)

Günay - Beck, Rhodolfo, Ersan, İsmail - Atiba, Oğuzhan - Quaresma, Sosa, Olcay - Gomez

GALATASARAY (4-2-3-1)

Muslera - Sabri, Semih, Hakan Balta, Olcan (Tarık) - Chedjou, Selçuk - Podolski, Sneijder, Yasin - Burak

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA DERBİ KARNESİ

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı derbilerde sadece 1 galibiyet elde etti. Bu statta ev sahibi olarak 5 derbiye çıkan siyah-beyazlı ekip, birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 yenilgi aldı, rakip fileleri 4 kez havalandırıp kalesinde 10 gol gördü.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'la yaptığı iki mücadeleyi de kaybeden Beşiktaş, buradaki tek derbi galibiyetini bu sezon Fenerbahçe karşısında 3-2'lik skorla elde etti.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ: 120-105

Beşiktaş ile Galatasaray 337. kez karşı karşıya gelecek.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924 tarihinde Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 91 yıllık rekabette, geride kalan 336 maçın 120'sini Galatasaray, 105'ini Beşiktaş kazandı, 111 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların toplam 476 golüne, siyah-beyazlılar 441 golle karşılık verdi.

LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 114 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligde 114 kez karşı karşıya geldi, Galatasaray 43, Beşiktaş ise 30 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 41 maçta da eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılıların 143 golüne, siyah-beyazlılar 118 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ 10 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Rekabetteki son 5 maçı yitiren Beşiktaş, Galatasaray ile yaptığı son 10 derbiyi ise kazanamadı.

Rakibi karşısında son galibiyetini 30 Nisan 2011 tarihinde BJK İnönü Stadı'nda 2-0'lık sonuçla alan siyah-beyazlılar, daha sonraki 10 maçta 7 kez yenildi, 3 kez de berabere kaldı, taraftarlarına 3 puan hediye edemedi.

Ligde geçen sezonki maçları Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı ve Türk Telekom Arena'da aynı skorla 2-0 kazandı.

SON 10 LİG MAÇI

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 lig maçında alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Sonuç (GS-BJK)

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20.11.2011 BJK İnönü 0 - 0 (Lig Grubu)

26.02.2012 Türk Telekom 3 - 2 (Lig Grubu)

16.04.2012 BJK İnönü 2 - 0 (Süper Final)

06.05.2012 Türk Telekom 2 - 2 (Süper Final)

26.08.2012 BJK İnönü 3 - 3

27.01.2013 Türk Telekom 2 - 1

22.09.2013 Atatürk Olimpiyat 3 - 0 (Hükmen)

22.02.2014 Türk Telekom 1 - 0

04.01.2015 Atatürk Olimpiyat 2 - 0

24.05.2015 Türk Telekom 2 - 0