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Beşiktaş - Galatasaray Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle

Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak, hafta içii UEFA kupasında alınan şok mağlubiyetin ardından elenen siyah beyazlı ekip bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp moral bulmal istiyor, öte yandan UEFA'da yoluna devam eden Galatasaray galibiyet alıp şampiyonluk yolunda ilk sıralardan düşmek istemiyor

Beşiktaş - Galatasaray Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle
 Beşiktaş  sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak, hafta içii UEFA kupasında alınan şok mağlubiyetin ardından elenen siyah beyazlı ekip bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp moral bulmal istiyor, öte yandan UEFA'da yoluna devam eden Galatasaray galibiyet alıp şampiyonluk yolunda ilk sıralardan düşmek istemiyor

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Esat Sancaktar yapacak. Mücadelenin 4. hakemlik görevini ise Tolga Özkalfa üstlenecek. Yılın son derbisi Lig TV ekranlarından yayınlanacak.

Ligde son 4 maçta 3 galibiyet elde eden siyah-beyazlı ekip, sarı-kırmızılı takım karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak, liderliğini sürdürmeyi  ve rakibiyle arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor.

Beşiktaş, 14 haftada 10 galibiyet ve 2 beraberlikle 32 puan topladı, sıralamadaki en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin bir puan önünde zirvede yer aldı. Galatasaray'ın ise 14 maç sonunda 26 puanı bulunuyor.

Süper Lig'de topladığı 26 puanla Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde bulunan Galatasaray ise zirve yarışını Fenerbahçe ve Akhisar Belediyespor'un ardından 4. sıradan takip ediyor.

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin göreve gelmesinin ardından ligde yaptığı 2 maçtan 4 puan çıkaran Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerek, zirve yarışına yeniden ortak olmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY



STAT: Olimpiyat

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 20:00

YAYIN: Lig TV



MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Rhodolfo, Ersan, İsmail, Gökhan, Atiba, Oğuzhan, Sosa, Quaresma, Gomez.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



GALATASARAY: Muslera, Sabri, Hakan, Semih, Olcan, Chedjou, Selçuk, Podolski, Yasin, Sneijder, Burak.

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

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GalatasarayBeşiktaş
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