Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray Maçı golleri ve geniş özeti izle

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın en önemli karşılaşması olan Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu, 14 Aralık Pazartesi günü oynanacak bu zorlu mücadele için Mete Kalkavan'ı görevlendirdi.

Hakemlik kariyerinde daha önce 2 kez derbi heyecanı yaşayan Mete Kalkavan'ın yönettiği 2 derbide de Beşiktaş sahadaydı.

Beşiktaş, Kalkavan'la derbi kaybetmedi

Böylelikle Kalkavan'ın yöneteceği 3. derbide bir başka Beşiktaş maçı olacak. Kalkavan yönetimindeki 2 derbide Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-0, Fenerbahçe'yi de 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı

Mete Kalkavan bu sezon Süper Lig'de ise 6 maç yönetti. Bu maçlarda bir kez Galatasaray, bir kez Beşiktaş maçlarında düdük çaldı.

Bu maçlarda Galatasaray, Mersin İdman Yurdu ile sahasında 1-1 berabere kalırken Beşiktaş, Bursaspor deplasmanından 1-0'la üç puanı aldı.





METE KALKAVAN'IN DERBİ KARNESİ

7 Aralık 2014 Beşiktaş 3-0 Trabzonspor

3 Mart 2013 Beşiktaş 3-2 Fenerbahçe

METE KALKAVAN'IN BU SEZON SÜPER LİG KARNESİ

21 Ağustos 2015 Kasımpaşa 1-0 Medipol Başakşehir

12 Eylül 2014 Galatasaray 1-1 Mersin İdman Yurdu

3 Ekim 2015 Gaziantepspor 2-1 Osmanlıspor

18 Ekim 2015 Kayserispor 0-1 Fenerbahçe

8 Kasım 2015 Bursaspor 0-1 Beşiktaş

28 Kasım 2015 Medicana Sivasspor 2-2 Medipol Başakşehir

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN 15. HAFTASINDA GÖREV YAPACAK HAKEMLER:

11.12.2015

Bursaspor- Osmanlıspor (Halis Özkahya)

12.12.2015

Kasımpaşa-Torku Konyaspor (Sarper Barış Saka)

Eskişehirspor-Gaziantepspor (Deniz Ateş Bitnel)

Antalyaspor-Mersin İdman Yurdu (Barış Şimşek)

Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Ali Palabıyık)

13.12.2015

Kayserispor-Akhisar Belediyespor (Mustafa Öğretmenoğlu)

Gençlerbirliği-Medicana Sivasspor (Serkan Çınar)

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır)

14.12.2015

Beşiktaş- Galatasaray ( Mete Kalkavan)