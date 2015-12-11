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Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray Maçı golleri ve geniş özeti izle
Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? - Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda? - Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta? - Beşiktaş - Galatasaray Maçı golleri ve geniş özeti izle, Beşiktaş - Galatasaray maçı 14 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 20:00'da başlayacak ve lig tv ekranlarında naklen yayınlanacak, Beşiktaş sürpriz bir şekilde UEFA kupasından elenmişti yaralarını sarmak çin galibiyet alıp liderliği Fenerbahçeye kaptırmama amacında, Galatasaray ise galip gelip şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor
11 Aralık 2015 Cuma 16:43
Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? - Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda? - Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta? - Beşiktaş - Galatasaray Maçı golleri ve geniş özeti izle, Beşiktaş - Galatasaray maçı 14 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 20:00'da başlayacak ve lig tv ekranlarında naklen yayınlanacak, Beşiktaş sürpriz bir şekilde UEFA kupasından elenmişti yaralarını sarmak çin galibiyet alıp liderliği Fenerbahçeye kaptırmama amacında, Galatasaray ise galip gelip şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor
Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın en önemli karşılaşması olan Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu, 14 Aralık Pazartesi günü oynanacak bu zorlu mücadele için Mete Kalkavan'ı görevlendirdi.
Hakemlik kariyerinde daha önce 2 kez derbi heyecanı yaşayan Mete Kalkavan'ın yönettiği 2 derbide de Beşiktaş sahadaydı.
Beşiktaş, Kalkavan'la derbi kaybetmedi
Böylelikle Kalkavan'ın yöneteceği 3. derbide bir başka Beşiktaş maçı olacak. Kalkavan yönetimindeki 2 derbide Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-0, Fenerbahçe'yi de 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı
Mete Kalkavan bu sezon Süper Lig'de ise 6 maç yönetti. Bu maçlarda bir kez Galatasaray, bir kez Beşiktaş maçlarında düdük çaldı.
Bu maçlarda Galatasaray, Mersin İdman Yurdu ile sahasında 1-1 berabere kalırken Beşiktaş, Bursaspor deplasmanından 1-0'la üç puanı aldı.
METE KALKAVAN'IN DERBİ KARNESİ
7 Aralık 2014 Beşiktaş 3-0 Trabzonspor
3 Mart 2013 Beşiktaş 3-2 Fenerbahçe
METE KALKAVAN'IN BU SEZON SÜPER LİG KARNESİ
21 Ağustos 2015 Kasımpaşa 1-0 Medipol Başakşehir
12 Eylül 2014 Galatasaray 1-1 Mersin İdman Yurdu
3 Ekim 2015 Gaziantepspor 2-1 Osmanlıspor
18 Ekim 2015 Kayserispor 0-1 Fenerbahçe
8 Kasım 2015 Bursaspor 0-1 Beşiktaş
28 Kasım 2015 Medicana Sivasspor 2-2 Medipol Başakşehir
SPOR TOTO SÜPER LİG'İN 15. HAFTASINDA GÖREV YAPACAK HAKEMLER:
11.12.2015
Bursaspor- Osmanlıspor (Halis Özkahya)
12.12.2015
Kasımpaşa-Torku Konyaspor (Sarper Barış Saka)
Eskişehirspor-Gaziantepspor (Deniz Ateş Bitnel)
Antalyaspor-Mersin İdman Yurdu (Barış Şimşek)
Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Ali Palabıyık)
13.12.2015
Kayserispor-Akhisar Belediyespor (Mustafa Öğretmenoğlu)
Gençlerbirliği-Medicana Sivasspor (Serkan Çınar)
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır)
14.12.2015
Beşiktaş- Galatasaray ( Mete Kalkavan)
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