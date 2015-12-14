Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri şöyle! Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta nerede?

Süper Lig'in 15. haftasında 2015 yılının son derbisi oynanacak. Ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray yılın son derbisinde karşılaşacak.



Beşiktaş - Galatasaray derbisini Mete Kalkavan yönetecek. Siyah-Beyazlılar Galatasaray'ı yenerek hem liderliğini sürdürmek hem de Galatasaray ile aradaki puan farkını açmak istiyor.



Galatasaray ise rakibini deplasmanda devirerek yeniden zirve yarışında iddialı konuma gelmeyi hedefliyor.







Ezeli rekabette 337. randevu



22 Ağustos 1924 tarihinde Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 91 yıllık rekabette, geride kalan 336 maçın 120'sini Galatasaray, 105'ini Beşiktaş kazandı, 111 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-Kırmızılıların toplamda 476 gol atarken Beşiktaş rakibine 441 golle yanıt verdi.



Galatasaray ligde önde



İki takım lig bazında 114 kez karşı karşıya geldi, Galatasaray 43, Beşiktaş ise 30 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 41 maçta da eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılıların 143 golüne, siyah-beyazlılar 118 golle karşılık verdi.



Beşiktaş 10 maçtır kazanamıyor



Rekabetteki son 5 maçı yitiren Beşiktaş, Galatasaray ile yaptığı tamamı Süper Lig'e dahil son 10 derbiyi kazanamadı.

Rakibi karşısında son galibiyetini 30 Nisan 2011 tarihinde BJK İnönü Stadı'nda 2-0'lık sonuçla alan siyah-beyazlılar, daha sonraki 10 maçta 7 kez yenildi, 3 kez de berabere kaldı, taraftarlarına 3 puan hediye edemedi.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda derbi karnesi



Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı derbilerde sadece bir galibiyet elde etti. Bu statta ev sahibi olarak 5 derbiye çıkan Beşiktaş birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 yenilgi aldı, rakip fileleri 4 kez havalandırıp kalesinde 10 gol gördü.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'la yaptığı iki mücadeleyi de kaybeden Beşiktaş, buradaki tek derbi galibiyetini bu sezon Fenerbahçe karşısında 3­2'lik skorla elde etti.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda panzerler çarpışacak



Beşiktaş'ın bu sezon transfer ettiği Mario Gomez ile Galatasaray'ın İngiliz temsilcisi Arsenal'dan transfer ettiği Lukas Podolski birbirlerine rakip olacak.



İki tarafın da en golcü futbolcusu konumunda olan ikisi isimden Mario Gomez resmi maçlarda 12 gol atarken, Lukas Podolski 9 kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.



Beşiktaş - Galatasaray derbisi saat kaçta?



Beşiktaş - Galatasaray derbisi 14 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak.



Beşiktaş - Galatasaray derbisi hangi kanalda?



Beşiktaş - Galatasaray derbisi LİG TV ekranlarından naklen yayınlanacak.



Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler



Beşiktaş: Günay, Beck, Rhodolfo, Ersan, İsmail Köybaşı, Atiba, Gökhan Töre, Oğuzhan, Jose Sosa, Quaresma, Gomez.



Galatasaray: Muslera, Sabri, Chedjou, Semih, Hakan, Selçuk, Yasin, Sneijder, Podolski, Burak Yılmaz

