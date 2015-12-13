Beşiktaş Galatasaray Derbisinde 91 yıllık rekabetin istatistikleri

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Ligde 32 puanla lider konumda yer alan Beşiktaş, zirve yarışında 6 puan geride kalan son şampiyon Galatasaray’ı konuk edecek. Yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak olan müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.

337. RANDEVU

Taksim Stadı’nda 22 Ağustos 1924 tarihinde Beşiktaş’ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 91 yıllık rekabette, bugüne dek yapılan 336 maçın 120’sini Galatasaray, 105’ini Beşiktaş kazandı, 111 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray’ın toplam 476 golüne, siyah-beyazlılar 441 golle karşılık verdi.

LİGDE GALATASARAY’IN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde yapılan 114 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. Ligde oynanan 114 karşılaşmada Galatasaray 43, Beşiktaş ise 30 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 41 maçta da eşitliği bozamazken, Galatasaray’ın 143 golüne, siyah-beyazlılar 119 golle karşılık verdi.





DERBİNİN HAKEMİ METE KALKAVAN

Yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak olan dev mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tolga Özkalfa olacak.