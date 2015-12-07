Beşiktaş - Galatasaray Derbisi Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda saat kaçta Canlı İzlenebilir? Beşiktaş - Galatasaray Maçı Golleri özeti (BJK GS Derbisi)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu 15. haftanın kapanış maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. 14 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da Atatürk Olimpiyat Stadında başlayacak mücadele, Lig TV ekranlarından yayınlanacak.



MAÇ BİLGİLERİ

14 Aralık 2015 Pazartesi

MAÇ: Beşiktaş Galatasaray

SAAT: 20.00

STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı

HAKEMLER: Açıklanmadı

YAYIN: Lig TV

ERSAN GÜLÜM DERBİYE YETİŞECEK Mİ?

Sakatlığı nedeniyle takımından ayrı kalan Ersan derbide forma giyecek. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Ersan Adem Gülüm'ün Galatasaray maçına tamamen hazır olması için Beşiktaş sağlık kurulu seferber oldu. Sporting Lizbon karşısında riske edilmeyecek olan tecrübeli defans oyuncusunun derbiye büyük ihtimalle sahada olacağı kaydedildi.

DERBİ MAÇ ÖNCESİ BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK TEHLİKE

Beşiktaş'ın Kayserispor'la oynadığı maçta sakatlanan Gökhan Töre, kenara gelmek zorunda kaldı. Beşiktaş'ın Kayserispor'la oynadığı maça ilk 11'de başlayan Gökhan Töre, 63. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş'ta cezalı Quaresma'nın yerine maça ilk 11'de başlayan Gökhan Töre, sakatlık geçirdi.

Karşılaşmanın 60. dakikasında sağ kanattan orta yapmaya çalışırken sakatlanan ve birkaç dakika kendisini test eden deneyimli kanat oyuncusu, iyi görünmesine rağmen riske edilmeyerek kenara alındı. Yürüyerek saha dışına gelen Gökhan, doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

DERBİ MAÇIN BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Ligin zirvesini önemli ölçüde etkileyecek olan Beşiktaş Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 14 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin Beşiktaş Passolig kart sahipleri için satışa sunulduğu bildirildi. Taraftarların, www.passo.com.tr , N'Kolay satış noktaları ve Akaretler'deki kulüp binasında bulunan kombine satış ofisinde biletlerini Passolig kartlarına yükletebilecekleri belirtildi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Batı Tribün VIP: 250 TL

Batı Tribün: 120 TL

Doğu Tribün: 80 TL

Kuzey Tribün: 40 TL

Güney Tribün: 40 TL