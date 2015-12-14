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Beşiktaş Galatasaray Canlı İzle - LİG TV Şifresiz Maç izle - JUSTİN TV Canlı İzle

Beşiktaş ile Galatasaray arasında kıran kırana geçecek olan mücadelede iki takımda mutlak galibiyet parolası ile öaça çıkıyor, bu maçın canlı anlatımı veya radyodan canlı dinlemek için adresimizde maç saati yayın yapılacaktır

Beşiktaş Galatasaray Canlı İzle - LİG TV Şifresiz Maç izle - JUSTİN TV Canlı İzle
 Beşiktaş ile Galatasaray arasında kıran kırana geçecek olan mücadelede iki takımda mutlak galibiyet parolası ile öaça çıkıyor, bu maçın canlı anlatımı veya radyodan canlı dinlemek için adresimizde maç saati yayın yapılacaktır
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY

STAT: Olimpiyat
HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 20:00
YAYIN: Lig TV

MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: Günay, Beck, Rhodolfo, Ersan, İsmail, Gökhan, Atiba, Oğuzhan, Sosa, Quaresma, Gomez.
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Hakan, Semih, Olcan, Chedjou, Selçuk, Podolski, Yasin, Sneijder, Burak.
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli
RADYODAN CANLI DİNLE
Beşiktaş Galatasaray Lig TV ücretsiz izle, Beşiktaş Galatasaray maçını canlı Lig TV HD izle, Beşiktaş Galatasaray maçını canlı şifresiz Lig TV HD izle, Beşiktaş Galatasaray maçını canlı donmadan şifresiz Lig TV HD kanalından izle. Bu akşam saatler 20.00 gösterdiğinde başlayacak olan mücadelede takımların en üst düzey performanslarını göstereceklerinden hiç kimsenin şüphesi yok. Bu akşam siyah beyazlı takım Beşiktaş, kendi evinde ligin son şampiyonu olan ve ligin tek 4. yıldıza sahip olan ekibi olan Galatasaray'ı konuk edecek. Beşiktaş bu önemli mücadelede Sporting Lisbon mağlubiyetinin ardından çabucak toparlanmak amacıyla daha da iyi çalışıp daha güzel şeyler yapmak için antrenmanlarına hiçbir şekilde ara vermedi ve bu önemli derbi müsabakasına hazırlandı. Beşiktaş başarılı teknik direktör Şenol Güneş ile Fenerbahçe derbisini kazandığı gibi Galatasaray karşısında da önemli bir 3 puanı puan hanesine yazarak liderlik yolunda aynı performansta devam etmek istiyor. Fenerbahçe dün akşam Medipol Başakşehir'i kendi evinde yenerek liderlik koltuğuna maç fazlasıyla oturdu ve bu durumda Beşiktaş'ı bir hayli rahatsız etti. Çok zorlu bir mücadele olacağını bilen Beşiktaş takımı her şeye rağmen 3 puanı almak istiyor.
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GalatasarayBeşiktaşCanlıIzle
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