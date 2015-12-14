Beşiktaş Galatasaray Canlı İzle - LİG TV Şifresiz Maç izle - JUSTİN TV Canlı İzle

Beşiktaş ile Galatasaray arasında kıran kırana geçecek olan mücadelede iki takımda mutlak galibiyet parolası ile öaça çıkıyor, bu maçın canlı anlatımı veya radyodan canlı dinlemek için adresimizde maç saati yayın yapılacaktır

14 Aralık 2015 Pazartesi 18:14