Beşiktaş Formaları Çalındı

Beşiktaş kafilesinin, Kayserispor deplasmanı öncesi havalimanında soyulduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlı takım geçtiğimiz cuma günü öğleden sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Kayseri’ye giderek kampa girmişti. Malzemeciler cumartesi sabahı bagajları açarken, büyük bir şokla karşılaştı. Beşiktaşlı futbolculara ait yaklaşık 20 formanın çantalarda olmadığı belirlendi. Paniğe kapılan siyah-beyazlılar hemen Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileriyle temasa geçti.

Güvenlik kameralarını inceleyen havalimanı yetkilileri, Beşiktaş’a ait malzemeleri uçağa taşıyan bagaj personelinin çantaları gizlice açarak futbolcuların Kayserispor maçında giyecekleri formaları çaldıklarını tespit etti. Hırsızlık yapan personelin kameralarda net biçimde göründükleri ve havalimanı yönetimi tarafından hemen işten çıkarıldıkları öğrenildi.

İstanbul’da çalındığı ortaya çıkan formalar Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri tarafından ilk uçakla Kayseri’ye gönderildi. Siyah-beyazlılar formaların kamp yapılan otele getirilmesiyle rahat bir nefes aldı. Beşiktaşlı futbolcular, Kayserispor karşısında maça saatler kala İstanbul’dan gönderilen bu formalarla mücadele etti.

Bu arada geçen sezon Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Fenerbahçe kafilesine ait formaların da çalındığı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün olayın takipçisi olmadığı ve formaların benzer biçimde havalimanı içinde çalındığı iddia edildi.