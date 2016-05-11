Beşiktaş federasyondan veto yedi!

Şampiyonluk için büyük bir avantajı bulunan Beşiktaş 'ta, sezon başından beri bir çok isim gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanırken, Mario Gomez ve Jose Sosa'nın hücum yönündeki etkinliği ise büyük takdir topladı.

Liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta Alman golcü Mario Gomez oynadığı 32 maçta 25 gol kaydetmeyi başarırken, 5 de asist yaparak harika bir performans sergiledi. Sezon başında hazır olmadığı için ilk maçlarda yedek oturan Gomez, sonrasında Şenol Güneş'ten formayı kaptı.

Özellikle Süper Lig'in ikinci yarısında ortaya koyduğu performans ve ligin ilk yarısına oranla yaptığı çıkışla, Beşiktaş'ın liderlik koltuğunda oturmasında Jose Sosa'nın da büyük katkısı bulunuyor. Oynadığı 29 lig maçında 6 gol 12 asist yapmayı başaran Arjantinli yıldız, alınan galibiyet ve iyi futbolun mimarlarından biri oldu.

Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson ikilisi ise orta sahada birbirlerinin açıklarını kapatarak sezon başından beri uyumlu bir görüntü çizdi. Sezonun ilk maçından itibaren oynadığı hemen her maçta takımının en başarılı isimlerinden biri olan Atiba, taraftarın adeta sevgilisi durumuna geldi.

Attığı kritik ara paslar, yaptığı asistler ve attığı gollerle A Milli Takımımıza kadar yükselen Oğuzhan Özyakup ise, kritik maçlarda ön plana çıkarak, şampiyonluk yolunda yakalanan müthiş avantajın mimarlarından bir tanesi haline geldi.

Osmanlıspor maçıyla birlikte şampiyonluğun büyük bir ihtimalle geleceğini öngören Beşiktaş yönetimi, Futbol Federasyonu'ndan gelecek cevaba göre kutlamaların planlamasını yapacak. Şampiyonluk kupa sının Vodafone Arena 'ya gelmesi durumda maçın hemen ardından seremoni yapacak olan Beşiktaş'ta diğer ihtimale karşında hazırlıkların yapılacağı öğrenildi.

Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularına uyarılarda bulunarak, henüz kazanılan bir şey olmadığını ve ciddiyeti elden bırakmamaları gerektiğini aktarıyor.

Osmanlıspor maçı kadrosunda cezalı Olcay Şahan dışında değişiklik yapmayı düşünmeyen Güneş'in, hem fizik hem de psikolojik olarak oyuncuların bu maça hazırlayabilmek için antrenmanların dışında toplantılarla da siyah beyazlı futbolculara destek olmayı hedefliyor.