Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Beşiktaş, Erman Toroğlu'nu ve Mario Gomez'i yalanladı!

Beşiktaş, yorumcu Erman Toroğlu'nun Mario Gomez'i bir Türk menajerin arayıp kandırdığını söylemesi üzerine bir açıklama yaparak bu iddiayı yalanladı.

Beşiktaş, Erman Toroğlu'nu ve Mario Gomez'i yalanladı!

 Beşiktaş kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Erman Toroğlu'nun Mario Gomez ile ilgili iddialarını yalanladı. Erman Toroğlu imzası ile yapılan haberde Alman oyuncunun Türk bir menajer tarafından kendisini başkan olarak tanıtarak arandığı ve ikili arasında geçen diyalog sonrası Gomez'in Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldığı iddia edilmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada "Bugün Sabah gazetesinde Erman Toroğlu imzalı 'Gomez'e Başkan oyunu' başlıklı haber kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde geçen, Gomez'in transfer sürecinde bir Türk menajerin kendisini 'başkan' olarak tanıtıp aranması gerçek dışı olup, böyle bir olay yaşanmamıştır. Taraftarımızın ve kamuoyunun kulübümüz dışında yapılan bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşYorumcu Erman ToroğluMario Gomez
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.