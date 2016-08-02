Beşiktaş, Erman Toroğlu'nu ve Mario Gomez'i yalanladı!

Beşiktaş kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Erman Toroğlu'nun Mario Gomez ile ilgili iddialarını yalanladı. Erman Toroğlu imzası ile yapılan haberde Alman oyuncunun Türk bir menajer tarafından kendisini başkan olarak tanıtarak arandığı ve ikili arasında geçen diyalog sonrası Gomez'in Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldığı iddia edilmişti.



Kulüpten yapılan açıklamada "Bugün Sabah gazetesinde Erman Toroğlu imzalı 'Gomez'e Başkan oyunu' başlıklı haber kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde geçen, Gomez'in transfer sürecinde bir Türk menajerin kendisini 'başkan' olarak tanıtıp aranması gerçek dışı olup, böyle bir olay yaşanmamıştır. Taraftarımızın ve kamuoyunun kulübümüz dışında yapılan bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.