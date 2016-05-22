Beşiktaş Dinamiti Ateşledi Sktrel ve Zapata Geliyor!

eknik Direktör Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda 2 stoper,sağ bek, sol bek ve santrafor olmak üzere en az 5 transfer yapacak olan yönetim scout ekibinin belirlediği isimlerle temasa geçmeye sezon bitmeden başlamıştı.



Bu doğrultuda Liverpool'dan Skrtel, Milan'dan Zapata ile prensip anlaşması yapan Dış Transfer Sorumlusu Erdal Torunoğulları Danimarka'nın Nordsjaelland takımında oynayan Türk oyuncu Emre Mor için de sıkı bir pres yapıyor.



Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasını büyük bir fırsat olarak gören genç oyuncunun Siyah Beyazlı takımı çok istediği ve menajerine bu transferi bitir diye talimat verdiği öğrenildi. Erdal Torunoğulları'nın önümüzdeki günlerde Danimarka'ya giderek oyuncunu kulübü ile görüşme yapması ve bu transferi sonuçlandırması bekleniyor.



İç transfer hedefinde iki isim var



Öte yandan yurt içinden çok fazla transfer alternatifi belirlemeyen yönetimin hedefinde hala Gökhan Gönül ve Serdar Aziz bulunuyor.



Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe ile yapacağını açıkladığı görüşmenin zamanını ve sonucunu bekleyen yönetim, Teknik Direktör Şenol Güneş'in bir numaralı stoper adayı olan Serdar Aziz için Bursaspor'un kapısını çalacak ve Milli oyuncuyu takıma kazandırmaya çalışacak. Yurt içindeki bu transferleri de Ahmet Nur Çebi ve Metin Albayrak'ın bitirmesi planlanıyor.



Yönetim ayağını sağlam basacak



Vodafone Arena Stadı'nın açılmasından sonra ekonomik anlamda çok büyük sıkıntısı olmayan Siyah Beyazlılar yine de ayağını sağlam basacak ve transferde paraları saçmayacak.

Şampiyonlar Ligi'nden katılım payı, reklam, sponsor geliri, ürün ve bilet satışı ile önümüzdeki sezon için 50 milyon Euro'dan fazla gelir bekleyen Siyah Beyazlılar bu paranın hepsini transfere harcayıp finansal fair play için sıkıntılar yaşamak istemiyor.



Bu konuda yine Erdal Torunoğulları'nın pazarlık yeteneğine güvenen Başkan Fikret Orman ve Yönetimin, Torunoğulları'nın Beşiktaş'a en uygun şartlarda oyuncu transferi yapacağına inancı tam.







