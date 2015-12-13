Beşiktaş Derbisinden Önce Galatasaray'da Eksikler Can Sıkıyor

Galatasaray'da, Beşiktaş derbisi öncesi kart cezalısı bulunmazken, sakatlıkları süren Carole, Denayer ve Hamit Altıntop, siyah-beyazlı takıma karşı forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, 3 eksik oyuncu bulunuyor. Bir süredir sakatlıkları süren ve ligin ikinci yarısı itibariyle takıma dönecek olan Lionel Carole, Jason Denayer ve Hamit Altıntop, siyah-beyazlı takıma karşı forma giyemeyecek. Lionel Carole, dünkü antrenmanda kondisyon ve yükleme çalışmasına devam ederken, Jason Denayer ise tedavisinin ardından salonda kuvvet ve sahada koşu çalışması yaptı. Hamit Altıntop da kendisi için hazırlanan özel program dahilinde kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

3 OYUNCU KART SINIRINDA

Bu sezon Süper Lig'de oynadıkları maçlarda 3'er sarı kart gören Selçuk İnan, Hakan Balta ve Sabri Sarıoğlu, Beşiktaş karşılaşması öncesinde ceza sınırında bulunuyor. 3 oyuncu, siyah-beyazlı takıma karşı oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri durumunda 16. haftada oynanacak olan Akhisar Belediyespor maçında cezalı duruma düşecek.

İkişer sarı kartı bulunan Fernando Muslera, Yasin Öztekin, Lukas Podolski, Jose Rodriguez, Aurelien Chedjou, Semih Kaya ve Olcan Adın ise sarı kart görmeleri durumunda ceza sınırına gelecek. - İSTANBUL