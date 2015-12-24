Beşiktaş'da Tolgay'ın kesin dönüş tarihi belli oldu

Almanya’daki yeni sezon çalışmalarında sakatlık yaşayan ve sol dizinin çapraz bağları kopan

, ameliyat ve 5 aylık tedavi sonrasında geçen hafta İstanbul’a dönüş çalışmalara başlamıştı.

Antrenör Dolu Arslan eşliğinde bireysel olarak kondisyon depolayan 25 yaşındaki futbolcunun, tam hazır olarak sahalara Mart ayında döneceği öğrenildi. Öte yandan takımın bir diğer sakatlıktan kurtulan ismi Veli Kavlak’ın da sezonun ikinci yarısından itibaren ilk 11’deki yerine dönmesi bekleniyor.

Yeni yuvaya geri sayım

camiasının bitirilmesini merakla beklediği Vodafone Arena’daki yapım çalışmalarında büyük aşama kaydedildi. Son 2 yıldır yapımı süren 41 bin 903 kişilik dev

kompleksinde kaba inşaatın ve çatı montajının tamamlanmasının ardından koltukların takılmasına başlandığı bildirildi. Bu duruma ek olarak çatının kaplama işlemine de önümüzdeki hafta içerisinde start verilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Bu işlemlerin ardından sahaya çim serilmesine başlanacağı açıklandı.

Konyaspor biletleri satışa çıktı

Süper Lig’de pazar günü Konyaspor’u Başakşehir Stadı’nda ağırlayacak olan Siyah-Beyazlılar’dan, bu mücadelenin bilet satışıyla ilgili olarak açıklama geldi. Dün kulübün resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, saat 19.00’da başlayacak olan 17. hafta mücadelesinin biletlerinin passolig üzerinden satışa sunulduğu, fiyatların; 20 TL ile 60 TL arasında değiştiği bildirildi.