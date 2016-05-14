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Beşiktaş'da Moraller Yerinde!
En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde olan ve şampiyonluk yolunda büyük bir başarı sağlayan Beşiktaş’ta moraller yerinde. Bugün kulüp yönetimi Mali Kongre düzenledi.
14 Mayıs 2016 Cumartesi 10:08
Beşiktaş Kulübünün 2015 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı.
BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıya kulüp başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Yalçın Karadeniz, kurulların yöneticileri ve kongre üyeleri katıldı.
Genel kurul başkanlığına Atıf Keçeci'nin seçildiği toplantı, 45 dakika geç başladı.
Genel kurulda, siyah-beyazlı kulübün 2015 yılı faaliyet ile denetim kurulu raporları okunup, kulüp yönetimin mali ve idari yönden ibrası oylanacak.
Toplantıda ayrıca, yönetim kurulunun 2016 bütçesi de oylamaya sunulacak.
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Anahtar Kelimeler:BeşiktaşMali KongreMoralşampiyonluk
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