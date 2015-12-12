Beşiktaş'da gündemin adı Tolga Zengin

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden "Beşiktaşlılığın farkını sergileme zamanı" başlığıyla yayımlanan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz'in Sporting Lizbon takımına yenilmenin camiayı, taraftarları ve sporseverleri üzdüğü vurgulanarak, "Bu mağlubiyet başkanımızdan, yönetim kurulu üyelerimize, teknik kadromuza, futbolcularımıza, çalışanlarımıza kadar tüm kulübümüzü ve fedakar taraftarlarımızı derinden etkilemiştir" denildi.

Sporting Lizbon maçından sonra sosyal medyada futbolculara hakaret ve küfür edildiğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sporting Lizbon maçının öncesine kadar tüm Beşiktaşlıların sahiplendiği futbolcularımızın, şanssız bir mağlubiyet sonrası özellikle sosyal medyada hakarete ve küfre varan tepkilerle karşılaşması ciddi bir çelişkidir. Beşiktaş Futbol Takımı elbette ki eleştirilebilir ancak hiçbir eleştiri linç etme gayreti, hakaret ve küfür yoluyla yapılamaz. Beşiktaş, bir dünya markasıdır ve bu armayı taşıyan her sporcu kıymetlidir. Taraftarlarımızın yaşanan durum her ne olursa olsun, Beşiktaş'ın saygılığını ve marka değerini olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınması gerekmektedir."





Futbolun her sonuca açık bir oyun olduğunun hatırlatıldığı açıklama şöyle tamamlandı:

"Bir veya birkaç futbolcu maçı kazandırmadığı gibi kaybettirmez de. Bu gerçekten hareketle, tüm sporcularımıza sahip çıkılması, saygı gösterilmesi, onların moral ve motivasyonlarını olumlu etkileyecek davranışlarda bulunulması Beşiktaş'ın menfaatinedir. Desteğini her zaman sergileyen büyük taraftarımızın, yine aynı duyarlılıkta davranacağını biliyor ve pazartesi günkü derbi karşılaşmasında futbol takımımıza olan saygısını ve inancını göstereceğine inanıyoruz."