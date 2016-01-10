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Beşiktaş çok istedi Osmanlıspor kaptı!

Bir dönem Beşiktaş'ın gündeminde olan Raheem Lawal Osmanlıspor ile anlaştı, yıldız orta saha Eskişehirspor'da 3 kez kadro dışı bırakılmıştı

Beşiktaş çok istedi Osmanlıspor kaptı!

 Bu sezon Eskişehirspor yönetimiyle birçok sorun yaşayan, 3 kez kadro dışı kalan Nijeryalı orta saha Raheem Lawal, Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'la anlaştı. 



25 yaşındaki oyuncunun bugün öğle saatlerinde yeni kulübüyle sözleşme imzalaması bekleniyor. Başarılı oyuncu geçtiğimiz hafta Eskişehir'le olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.



Türkiye kariyerinde Adana Demirspor, Mersin İdmanyurdu ve Eskişehirspor formaları giyen Lawal, toplamda 95 maça çıktı, 8 gol, 9 asistlik performans sergiledi. 

Kaynak : Fanatik

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BeşiktaşOsmanlısporRaheem Lawal
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