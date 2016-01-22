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Beşiktaş çıldırdı Alvaro Arbeloa iddiası!

Transfer dönemininde lider takımı Beşiktaş'da transfer bombaları ardı ardına patlıyor, savunmasını güçlendirmek isteyen siyah beyazlı kulüpte hedef Real Madrid'in tecrübeli ismi Alvaro Arbeloa olduğu iddia edildi

Beşiktaş çıldırdı Alvaro Arbeloa iddiası!

 Devre arası transfer döneminde 3 ismi kadrosuna katan Beşiktaş, savunmasını güçlendirmeye devam ediyor.

İtalya ve İspanya medyasında yer alan haberlere göre, siyah beyazlı takım Real Madrid'in tecrübeli defans oyuncusu Alvaro Arbeloa'yı kadrosuna katmak istiyor.

Sezon sonunda sona erecek olan oyuncu için teklif Madrid ekibine teklif yapıldığı ve transferin oyuncunun kararına bağlı olduğu belirtildi.

2009 yılından bu yana Real Madrid forması giyen 33 yaşındaki Alvaro Arbeloa, Dani Carvajal'in ardında yedek kaldığı bu sezon sadece 6 maçta forma giyebildi.

Kaynak: Sporcope.com
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