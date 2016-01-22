Beşiktaş çıldırdı Alvaro Arbeloa iddiası!

Devre arası transfer döneminde 3 ismi kadrosuna katan Beşiktaş, savunmasını güçlendirmeye devam ediyor.
Devre arası transfer döneminde 3 ismi kadrosuna katan Beşiktaş, savunmasını güçlendirmeye devam ediyor.
Transfer dönemininde lider takımı Beşiktaş'da transfer bombaları ardı ardına patlıyor, savunmasını güçlendirmek isteyen siyah beyazlı kulüpte hedef Real Madrid'in tecrübeli ismi Alvaro Arbeloa olduğu iddia edildi
22 Ocak 2016 Cuma 12:28
Devre arası transfer döneminde 3 ismi kadrosuna katan Beşiktaş, savunmasını güçlendirmeye devam ediyor.