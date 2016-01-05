Beşiktaş Çağlar Söyüncü transferinde mutlu son

Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Cenk Tosun, İsmail Köybaşı, Olcay Şahan, Tolgay Arslan, Veli Kavlak ve Kerim Frei gibi yerli oyunculara son yıllarda yaptığı doğru yatırımın meyvelerini toplayan Beşiktaş, PTT 1. Lig ekibi Altınordu ile Çağlar Söyüncü için şimdiden el sıkıştı. Siyah­beyazlılar, 19 yaşındaki milli stoper için 6 milyon euro bonservisi gözden çıkardı.

Transfer 6 milyon euroya gerçekleşirse ilk defa 19 yaşındaki bir futbolcu için bu düzeyde bir bonservis bedeli ödenecek. Kartal, Çağlar’ı kadrosuna katarsa hem ezeli rakiplerine hem de 1,87 boyundaki yetenekli futbolcuya kancayı takan Avrupalı ünlü kulüplere çalım atacak.

‘Fiyat artırmam’

Teknik Direktör Şenol Güneş’in öve öve bitiremediği, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in, A Milli Takım kadrosuna çağırdığı Çağlar için Başkan Fikret Orman, Altınordu ile prensip anlaşmasına vardı. İzmir kulübünün Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile görüşen Orman’ın, “Başkan, gönül isterdi ki Çağlar’ı devre arasında alalım. Uzun süredir izlediğimiz bir oyuncu. Sezon sonu önceliğimiz var ama gel bu işi daha erken bitirelim” dediği öğrenildi.

Başkan Özkan’ın ise “Ben bildiğiniz o başkanlardan değilim. Diğer kulüplerle de görüşerek, fiyat artırabilirdim ama amacım Türk futboluna genç yetenekler kazandırmak. Zaten Çağlar da, Beşiktaş’ta oynamayı çok istiyor ama ben devre arasında oyuncu satmak istemem. Size söz verdim. 6 milyon euro verdiğiniz anda sezon sonu Çağlar, Beşiktaş’a imzayı atar. Bu fiyatın üzerinde hangi kulüp gelirse gelsin, öncelik sizin. Diğer talipliler ancak siz vazgeçerseniz Çağlar’ı alabilirler. Benim sözüm imza yerine geçer. Söz verdiysem sözümde dururum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Üç yılı daha var

Beşiktaş’ın sezon sonunda 6 milyon euro ödeyerek Altınordu ile 2019’a kadar sözleşmesi bulunan Çağlar’ı resmen renklerine bağlaması bekleniyor.

16 maçta forma giydi

23 Mayıs 1996 doğumlu olan Çağlar Söyüncü, “futbolcu fabrikası” Altınordu’da ikinci sezonunu geçiriyor. Bu sezon PTT 1. Lig’de 16 maçta forma giyen genç futbolcu 2 kez golle buluştu. 1 kez U18, 3 kez U19, 3 kez U20 ve 1 kez U21 milli takımı forması giyen Çağlar, Fatih Terim tarafından 15 Kasım’da Yunanistan maçının kadrosuna çağrılmıştı. (Milliyet)