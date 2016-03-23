Beşiktaş - Bursaspor maç bileti fiyatları - Vodafone Arena'da ilk maç

Beşiktaş Bursa maçı öncesi Siyah Beyazlı taraftarların merakla beklediği Vodafone Arena'nın açılış tarihi, dün Fikret Orman tarafından resmen açıklandı. 11 Nisan Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş'ın Bursaspor maçı ile taraftara kapılarını açacak olan Vodafone Arena için daha önceden kombine alan taraftarlara ise Başkan Orman'dan kötü bir haber geldi. Sezon öncesi satılan kombinelerin Vodafone Arena'nın açlışıyla geçerli olacağı açıklanmıştı.



Ancak dün Başkan Fikret Orman'ın yaptığı açıklamayla bu sezonun kombinelerinin geçerli olmayacağını söyledi. Kombine sahibi taraftarların bilet almada öncelik tanınacağı ise resmi siteden açıklandı.



Kombinesi olanlar da bilet almak zorunda

Buna göre bu seson elinde kombine kartı bulunan taraftarlar son 3 maçı izlemek için bilet almak zorunda. Beşiktaşlılar'ın kombine hakları ise 2016-2017 sezonundan itibaren geçerli olacak:

Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şöyle;



Vodafone Arena'dan kombine alan taraftarlarımızın kombineleri 2016-17 sezonu başından itibaren geçerli olacaktır.

11 Nisan'da Bursaspor ile oynayacağımız karşılaşmayla açılacak olan yeni yuvamız Vodafone Arena’da kalan iç saha maçlarımız olan Bursaspor, Kayserispor ve Osmanlıspor karşılaşmalarımızı izleyebilmek için kombine sahibi taraftarlarımızın bilet satın alması gerekecektir. Bu 3 müsabaka için kombine sahibi olan taraftarlarımız, koltuklarını her maç öncelikli olarak satın alma hakkına sahip olacaktır. Bilet satış detayları maçlardan önce açıklanacaktır.