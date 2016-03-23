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Beşiktaş - Bursaspor maç bileti fiyatları - Vodafone Arena'da ilk maç

Beşiktaş yeni stadı Vodafone Arena'da ilk maçını 11 Nisan Pazartesi günü yapacak! Kombinesi olanlar da son 3 maç için bilet almak zorunda peki bilet fiyatları ne durumda?

Beşiktaş - Bursaspor maç bileti fiyatları - Vodafone Arena'da ilk maç

 Beşiktaş Bursa maçı öncesi Siyah Beyazlı taraftarların merakla beklediği Vodafone Arena'nın açılış tarihi, dün Fikret Orman tarafından resmen açıklandı. 11 Nisan Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş'ın Bursaspor maçı ile taraftara kapılarını açacak olan Vodafone Arena için daha önceden kombine alan taraftarlara ise Başkan Orman'dan kötü bir haber geldi. Sezon öncesi satılan kombinelerin Vodafone Arena'nın açlışıyla geçerli olacağı açıklanmıştı.

Ancak dün Başkan Fikret Orman'ın yaptığı açıklamayla bu sezonun kombinelerinin geçerli olmayacağını söyledi. Kombine sahibi taraftarların bilet almada öncelik tanınacağı ise resmi siteden açıklandı.

Kombinesi olanlar da bilet almak zorunda

Buna göre bu seson elinde kombine kartı bulunan taraftarlar son 3 maçı izlemek için  bilet almak zorunda. Beşiktaşlılar'ın kombine hakları ise 2016-2017 sezonundan itibaren geçerli olacak:

Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şöyle;

Vodafone Arena'dan kombine alan taraftarlarımızın kombineleri 2016-17 sezonu başından itibaren geçerli olacaktır.

11 Nisan'da Bursaspor ile oynayacağımız karşılaşmayla açılacak olan yeni yuvamız Vodafone Arena’da kalan iç saha maçlarımız olan Bursaspor, Kayserispor ve Osmanlıspor karşılaşmalarımızı izleyebilmek için kombine sahibi taraftarlarımızın bilet satın alması gerekecektir. Bu 3 müsabaka için kombine sahibi olan taraftarlarımız, koltuklarını her maç öncelikli olarak satın alma hakkına sahip olacaktır. Bilet satış detayları maçlardan önce açıklanacaktır.

Kombine kart sahibi taraftarlarımızın ardından, ikinci öncelik hakkı Konya Büyükşehir Torku Arena, Ankara Osmanlı Stadı, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı ve İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçlarımızdan bilet almış olan taraftarlarımıza sağlanacaktır. Bu öncelik hakları sonrasında kalan biletler genel satışa sunulacaktır.



Beşiktaş Bursa maçı bilet Fiyatları:

Bilet Fiyatları en ucuzu 349 liradan başlıyor ve 3200 liraya kadar çıkıyor!

İşte konumuna göre bilet fiyatları:

Kale Arkası
1 4 arası
349,00 TL
Son fiyat 

Kale Arkası
1 5 arası
350,00 TL
Son fiyat 

Kale Arkası
1 10 arası
397,00 TL
Son fiyat 

Kale Arkası
1 9 arası
397,50 TL
Son fiyat 

Kale Arkası
1 10 arası
398,00 TL
Son fiyat 

Kale Arkası
1 8 arası
398,00 TL
Son fiyat 

Kale Arkası
1 8 arası
398,00 TL
Son fiyat 

Kale Arkası
1 8 arası
398,50 TL

Kale Arkası
1 8 arası
398,75 TL
Son fiyat 

Kale Arkası
1 3 arası
399,00 TL
Son fiyat 

Kale Arkası
2 8 arası
400,00 TL
Son fiyat 

Kale Arkası
1 10 arası
400,00 TL

Kale Arkası
1 10 arası
410,00 TL
Son fiyat 

Kale Arkası
1 10 arası
420,00 TL
Son fiyat 

Kale Arkası
1 8 arası
450,00 TL
Son fiyat 

Kale Arkası
1 10 arası
450,00 TL
Son fiyat 

Kale Arkası
1 8 arası
500,00 TL
Son fiyat 

Kale Arkası
1 10 arası
500,00 TL
Son fiyat 

 
Kale Arkası
1 6 arası
535,46 TL
Son fiyat 

Kale Arkası
1 10 arası
550,00 TL
Son fiyat 

Üst Kat
1 10 arası
596,00 TL
Son fiyat 

Üst Kat
1 10 arası
596,50 TL
Son fiyat 

 
Üst Kat
1 4 arası
597,00 TL
Son fiyat 

Üst Kat
1 10 arası
597,00 TL
Son fiyat 

Üst Kat
1 8 arası
597,50 TL
Son fiyat 

Üst Kat
1 7 arası
597,50 TL
Son fiyat 

Üst Kat
1 8 arası
598,00 TL
Son fiyat 

Kale Arkası
1 4 arası
599,00 TL
Son fiyat 

Üst Kat
1 8 arası
599,00 TL
Son fiyat 

 
Üst Kat
1 8 arası
599,00 TL
Son fiyat 

Üst Kat
1 10 arası
600,00 TL
Son fiyat 

Kale Arkası
1 5 arası
600,00 TL
Son fiyat 

Üst Kat
2 8 arası
600,00 TL
Son fiyat 

 
Kale Arkası
1 8 arası
600,00 TL
Son fiyat 

Kale Arkası
1 10 arası
600,00 TL
Son fiyat 

Kale Arkası
1 8 arası
650,00 TL
Son fiyat 

Kale Arkası
1 10 arası
650,00 TL
Son fiyat 

Üst Kat
1 8 arası
700,00 TL
Son fiyat 

Kale Arkası
1 10 arası
700,00 TL
Son fiyat 

Üst Kat
1 9 arası
750,00 TL
Son fiyat 

Kale Arkası
1 8 arası
750,00 TL
Son fiyat 

Kale Arkası
1 10 arası
750,00 TL
Son fiyat 

Üst Kat
1 8 arası
800,00 TL

Kale Arkası
1 10 arası
800,00 TL
Son fiyat 

Üst Kat
1 8 arası
850,00 TL
Son fiyat 

Üst Kat
1 8 arası
900,00 TL
Son fiyat 

Üst Kat
1 10 arası
1.000,00 TL
Son fiyat 

Üst Kat
1 10 arası
1.100,00 TL
Son fiyat 

 
Kenar
1 6 arası
1.199,00 TL
Son fiyat 

Üst Kat
1 8 arası
1.200,00 TL
Son fiyat 

Alt Kat
1 8 arası
1.450,00 TL

 
Alt Kat
1 6 arası
1.450,00 TL
Son fiyat 

Alt Kat
1 8 arası
1.475,00 TL
Son fiyat 

Alt Kat
1 8 arası
1.497,50 TL
Son fiyat 

Alt Kat
1 8 arası
1.500,00 TL
Son fiyat 

Alt Kat
1 8 arası
1.600,00 TL
Son fiyat 

VIP
1 4 arası
2.900,00 TL
Son fiyat 

VIP
1 4 arası
2.975,00 TL
Son fiyat 

VIP
1 2 arası
3.000,00 TL
Son fiyat 

VIP
1 4 arası
3.000,00 TL
Son fiyat 

VIP
1 4 arası
3.200,00 TL
Son fiyat 

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bjk1903 2 yıl önce

resmi sitede açıklama yokken kaynağınız nedir bu fiyatlar için?

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Barbaros 2 yıl önce

Kardeşim sizin haber kaynağınız nedir? Karaborsacı mısınız siz?

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O Stade o fiyatla bilmem nerenize sokun 2 yıl önce

O Stade o fiyatla bilmem nerenize sokun

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