Beşiktaş Boyko ve Douglas transferinde mutlu sona ulaşmak üzere

Beşiktaş'ın transfer gündeminin ilk iki sırasında yer alan kaleci Denys Boyko ve stoper Douglas için menajeri Malik Arutiunov, TRT Spor'da Stadyum programına açıklamalar yaptı.



Transfer için belirli bir yüzde vermeyen Arutiunov, Boyko'nun durumuyla ilgili olarak, "Uzun zamandan beri Beşiktaş ile anlaştık. Ne zaman kesin olarak biteceğiyle ilgili bir tarih yok. Dnipro da son bir tarih vermedi. Boyko'yu isteyen başka büyük takımlar da var. Dnipro Sportif Direktörü de söylemişti zaten, başka isteyenler de var Boyko'yu. Ancak, Türkiye'de sadece Beşiktaş ile görüşüyoruz, başka takım yok." ifadelerini kullandı.

"BONSERVİS GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR"

Douglas'ın durumunun da Boyko ile aynı olduğunu söyleyen Arutiunov, "Beşiktaş ile anlaştık. Sadece bonservis görüşmeleri kaldı. Douglas için de başka talipler var. Dinamo Kiev gibi. Ancak, Türkiye'de başka kulüpler yok. Biz öyle bir iş sevmiyoruz. Başka kimseyle de görüşmüyorum" ifadelerini kullandı.

"DOUGLAS'I FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA İSTEDİ"

Arutiunov, Douglas ile yazın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiğini ancak şu an için Türkiye'de sadece Beşiktaş'ın olduğunu ekledi.

Son olarak transferlerin durumuyla ilgili olarak Arutiunov, "Biz yapacağımızı yaptık. Transfer olursa olur, olmazsa olmaz. Artık kulüplerden olumlu olumsuz bir haber bekliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.