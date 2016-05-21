Beşiktaş Bombayı Patlattı Sktrel ve Zapata Geliyor

İç transfer hedefinde iki isim var

Öte yandan yurt içinden çok fazla transfer alternatifi belirlemeyen yönetimin hedefinde hala Gökhan Gönül ve Serdar Aziz bulunuyor.

Yönetim ayağını sağlam basacak

Vodafone Arena Stadı'nın açılmasından sonra ekonomik anlamda çok büyük sıkıntısı olmayan Siyah Beyazlılar yine de ayağını sağlam basacak ve transferde paraları saçmayacak.

Şampiyonlar Ligi'nden katılım payı, reklam, sponsor geliri, ürün ve bilet satışı ile önümüzdeki sezon için 50 milyon Euro'dan fazla gelir bekleyen Siyah Beyazlılar bu paranın hepsini transfere harcayıp finansal fair play için sıkıntılar yaşamak istemiyor.

Bu konuda yine Erdal Torunoğulları'nın pazarlık yeteneğine güvenen Başkan Fikret Orman ve Yönetimin, Torunoğulları'nın Beşiktaş'a en uygun şartlarda oyuncu transferi yapacağına inancı tam.





Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe ile yapacağını açıkladığı görüşmenin zamanını ve sonucunu bekleyen yönetim, Teknik Direktör Şenol Güneş'in bir numaralı stoper adayı olan Serdar Aziz için Bursaspor'un kapısını çalacak ve Milli oyuncuyu takıma kazandırmaya çalışacak. Yurt içindeki bu transferleri de Ahmet Nur Çebi ve Metin Albayrak'ın bitirmesi planlanıyor.