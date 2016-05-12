Beşiktaş Bombayı Patlattı O İsimle Anlaşıyor!

Bitime iki hafta kala şampiyonluk için geri sayıma geçen Beşiktaş , ilk transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.



Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçında yeniden dikkatleri üzerine çeken Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçında yeniden dikkatleri üzerine çeken Başakşehir ’in Milli kaleci si Volkan Babacan ’ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Devler Ligi sahnesine iki üst düzey kaleciyle çıkmak isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Volkan Babacan’ın transferini Avrupa Şampiyonası’ndan önce bitirilmesini istedi. Bu gelişmenin ardından kolları sıvayan Beşiktaş yönetiminin bir kaç gün içinde Başakşehir’e resmi teklifi sunacağı öğrenildi.

Bonservis bedeli 7 milyon Euro olan Volkan’ın Başakşehir ile sözleşmesi 2018 yılında sona eriyor.

Ara transfer döneminde Beşiktaş’a transfer olan ancak beklenen performansın çok altında kalan Boyko ile yollar sezon sonunda kesin olarak ayrılıyor.