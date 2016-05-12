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Beşiktaş Bombayı Patlattı O İsimle Anlaşıyor!

Beşiktaş şampiyonluğu bu sene neredeyse garantiledi. Siyah-Beyazlı ekibin yönetim heyeti gelecek sezon çalışmalarına ise şimdiden başladı. İlk bomba Volkan Babacan!

Beşiktaş Bombayı Patlattı O İsimle Anlaşıyor!
Bitime iki hafta kala şampiyonluk için geri sayıma geçen Beşiktaş, ilk transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.


Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçında yeniden dikkatleri üzerine çeken Başakşehir’in Milli kalecisi Volkan Babacan’ı kadrosuna katmak için harekete geçti.



ŞENOL GÜNEŞ İSTEDİ



Devler Ligi sahnesine iki üst düzey kaleciyle çıkmak isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Volkan Babacan’ın transferini Avrupa Şampiyonası’ndan önce bitirilmesini istedi. Bu gelişmenin ardından kolları sıvayan Beşiktaş yönetiminin bir kaç gün içinde Başakşehir’e resmi teklifi sunacağı öğrenildi.



Bonservis bedeli 7 milyon Euro olan Volkan’ın Başakşehir ile sözleşmesi 2018 yılında sona eriyor.



BOYKO GİDİYOR



Ara transfer döneminde Beşiktaş’a transfer olan ancak beklenen performansın çok altında kalan Boyko ile yollar sezon sonunda kesin olarak ayrılıyor.
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BaşakşehirVolkan BabacanKaleciBeşiktaş
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