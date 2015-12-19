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Beşiktaş beğenmedi değeri 5 katına çıktı

Beşiktaş'ın geçen sezon almadığı Gaston Guruceaga sergilediği başarılı performansla A. Madrid ve Valencia gibi takımlarında radarına girmesiyle bonservis ücreti değeri 2 milyon Euro dan 10 milyon Euro'ya kadar yükseldi

Beşiktaş beğenmedi değeri 5 katına çıktı
 Beşiktaş'ın geçen sezon almadığı Gaston Guruceaga sergilediği başarılı performansla A. Madrid ve Valencia' gibi takımlarında radarına girmesiyle bonservis ücreti değeri 2 milyon Euro dan 10 milyon Euro'ya kadar yükseldi 
Son iki sezondur kaleci arayışı içerisinde olan fakat her seferinde erteleyen Beşiktaş Yönetimi, geçen sene almadığı bir kaleci için şimdilerde başını taşlara vurmaya başladı.

ATLETICO MADRID VE VALENCIA DA DEVREDE

İzleme komitesinin raporlarını değerlendiren yönetim, Uruguaylı genç kaleci Gaston Guruceaga'dan vazgeçtiğine, devreye Atletico Madrid ve Valencia girince bin pişman oldu.
FİYATI 5 KAT ARTTI

Beşiktaş Yönetimi, İspanyol kulüplerinin devreye girmesiyle astronomik bir bedelle karşı karşıya kaldı. Uruguay'ın, Penarol takımında oynayan 20 yaşındaki kalecinin fiyatı 2 milyondan 10 milyon euroya fırladı.

(Kaynak: Milliyet)
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BeşiktaşGaston Guruceaga
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