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Beşiktaş Bayrağı 3.Köprü’de Dalgalanıyor!
Beşiktaş Osmanlıspor maçında aldığı galibiyet ile şampiyonluğunu ilan etmesi sonucu ülkenin dört bir yanından kutlama ve organizasyon sesleri yükseliyor.
17 Mayıs 2016 Salı 18:06
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig’in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, şampiyon olan takımın bayrağının diğer sezon başlayana kadar köprüye asılması geleneğinde bir ilk gerçekleşti.
Yapımı 2016 yılında tamamlanan Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayacak üçüncü köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde Beşiktaş bayrağı dalgalandı.
Siyah-beyazlı kulübün bayrağı yapımı 2016 yılında biten 3. köprüye asılan ilk bayrak olarak tarihe geçti.
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