Beşiktaş Bayrağı 3.Köprü’de Dalgalanıyor!

Beşiktaş Osmanlıspor maçında aldığı galibiyet ile şampiyonluğunu ilan etmesi sonucu ülkenin dört bir yanından kutlama ve organizasyon sesleri yükseliyor.

17 Mayıs 2016 Salı 18:06