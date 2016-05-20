Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Mazbatasını Aldı



Başkan Orman, kulübün Akaretler'deki binasında gerçekleştirilen törene, Spor Toto Süper Lig'de elde edilen şampiyonluğun kupasını da getirdi. Fikret Orman 'a mazbatasını Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz ve Kongre Divan Başkanı Atıf Keçeci birlikte verdi.



Vodafone Arena'daki şampiyonluk kutlamalarını locadan takip eden yöneticiler, federasyon tarafından verilen madalyalarını da mazbatalarıyla beraber aldı.

ORMAN: BEKLENTİLER YÜKSEK





Törende yaptığı açıklamada, şampiyonluk kutlamaları sırasında geri planda kalmayı tercih ettiklerini belirten Orman, "Şampiyonluk töreninde ön planda olmak istemedik. Oyuncularımız ile taraftarlarımızın, teknik heyetimizin şöleniydi. Biz de taraftar olarak eğlendik." dedi.

Kendilerinden beklentinin yüksek olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "İyi şeyler yapacağız. Zor bir süreç var, beklentiler yüksek. Ancak bizde bu aşk olduğu sürece, hep beraber güzel şeyler yapacağız. Allah bize yardımcı olsun, nasip etsin." ifadesini kullandı.

Törende ayrıca Seçme ve Sicil Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerine de mazbataları takdim edildi.