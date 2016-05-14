Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Konuşmacıya Tokat Attı!

İsmail Tugay Güzel isimli bir kongre üyesinin başkan ve yönetim aleyhine sarf ettiği sözlerin ardından bir anda tartışma başladı.

Kongre üyeleri kadar özellikle Metin Albayrak başta olmak üzere Güzel'in konuşmasına müdahale ederek kürsüden indirdiler. İsmail Güzel'in dışarı alınmasının ardından arka bölümde Başkan Orman'ın ve yöneticilerin de karıştığı büyük bir arbede yaşandı.

Bu arbede esnasında Başkan Fikret Orman 'ın İsmail Güzel'e tokat attığı görüldü. Bu tokattan sonra yere düşen Güzel, Başkan Orman'a saldırmaya kalkınca araya giren bir çok kişi olayı yatıştırmak için çaba gösterdi .Güzel'in salon dışına çıkartılmasından sonra Başkan Orman tekrar yönetim masasına oturdu ve kongreye devam etti.

Oldukça gerilen kongrede taraflar birbirlerini karşılıklı suçlamaya devam ederken günün sonunda kürsüye çıkan Başkan Orman üyelere teşekkür konuşması yaptı.

Orman özür diledi

Toplantıda görüşmelerden sonra tekrar kürsüye çıkan Fikret Orman, üzüntülü olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Kendi kendime bazı zaman şu soruyu sormak ihtiyacı hissettim; 'acaba ben başka bir kulübün kongresine mi geldim? Beşiktaş, stadı bitmiş, Allah nasip ederse yarın şampiyonluk turunu atacak. Dünyada bir ilki başarmış, stadı olmadan şampiyon olmuş. Kendi stadına dönecek takımın kongresi oluyor, tek başına bir başkan adayı var. Herhalde ben başka bir yere geldim diye düşündüm. Üzüntülüyüm. İnsanların iktidar hırsı olabilir, bunu çeşitli şeyler üzerinden anlatmaya çalışabilirler ama yöntemleri bu olmamalı."

Başkan Orman, sürekli Beşiktaşlıların içinde olduğunu dile getirerek, "Gerçek burada gördüğünüz gibi değil. Ben, sokaktan geliyorum. Her gün Beşiktaşlıların yanındayım. Statta, mağazanın içinde, yolda, her dakika onlarla beraberim. Beşiktaşlıların ilgisi 2 bin lira, 5 bin lira değil. Beşiktaşlıların ilgisi stadın bitmesiydi, bitti. Beşiktaşlıların ilgisi şampiyonluktu, oldular. Hiç kimse bunlarla uğraşmıyor." diye konuştu.

Sinirli olduğunu anlatan siyah-beyazlı kulübün başkanı, sözlerini şöyle tamamladı: "İktidar hırslarıyla çıkacak, aday olacaklar. Kasım ayında da söyledim, 'Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerine aday olmayın, mutluluğu üzerine aday olun.' dedim. Keşke aday olabilselerdi. Bize yakışan bu mevzuyu burada kapamaktır. Toparlayıcı ve sinirlerimize hakim olmamız lazım. Biraz sinirliyim. Bütün Beşiktaşlılardan, kongre üyelerinden özür diliyorum."

Kongrenin sonunda yapılan oylamada Beşiktaş Yönetimi Mali ve İdari açıdan oy çokluğu ile ibra edildi.