Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan kritik açıklamalar

SOSA RUH HALİ İYİ DEĞİL, KALMASINI İSTİYORUZ



OYUNCULARI ARAYIP 'TÜRKİYE'YE GİTMEYİN' DENİYOR



STADA ASKER GİRDİ, 'KAÇIN' DEDİM



ADRIANO İLE GÖRÜŞMELERE DEVRE ARASI BAŞLADIK



GOMEZ ÇOK TERÖRDEN BAHSEDİYOR



TORUNOĞULLARI DUYGUSAL BİR HATA YAPTI



EREN DERDİYOK VE SAMUEL ETO'O



Bizler Beşiktaş 'ı temsil eden kişileriz. İyi bir Beşiktaşlıyız ama netice itibariyle insanız. Sosa da bizim ailemiz içerisinde sevdiğimiz bir oyuncu. Kendi açısından zor bir zaman yaşıyor. Ruhsal durumunu çok sağlıklı görmüyorum. Ben ve Ahmet Nur Çebi kendisiyle görüştük. Bizle görüştüğü sırada gayet olumlu. Ancak sonradan menajerlerin etkisiyle farklı hareketler içerisinde giriyor. Şu an bizim için takımımıza zarar vermemesi lazım. İstanbul'da antrenmanlarına başlayacak. Biz de ona bir karar vereceğiz.Biz ilk günden bu yana aynı noktadayız. Sözleşmemiz var ve bu sözleşme iki tarafı da ilgilendiren bir sözleşme. Burası da dünyanın en önemli kulüplerinden bir tanesi. Prensiplerimizden taviz vermemiz asla mümkün değil. O kendisiyle alakalı karar verecek. Bizim arzu ettiğimiz, kendine gelsin ve takımındaki yerini alsın. Hem kendine hem Beşiktaş'a zarar vermeden takımdaki yerini almasını istiyoruz. Gitmek istiyorsa bu bir ticari durum.Gidecekse onun yerine bir oyuncu alacağız. Şu an yapmış olduğu şey kendine zarar vermek. Biz prensipli ve insani bir tarafta duruyoruz. İnşallah iyi bir hale gelir.Dünya zor günlerden geçiyor. Terörizm her yerde. Bizim konum itibariyle de yönettiğimiz bir durum. Ancak son olaylar tuz biber oldu. Maalesef ki aynı zamanda ahlaksız bir dünyada yaşıyoruz. Bir oyuncuyu transfer etmek istiyorsunuz, o oyuncuya ''Türkiye'ye gitmeyin'' diye telefonlar açılıyor. Engellenmeye çalışılıyor. Şu bir gerçek; ülkemiz normal şartlar yaşamıyor. Hepimiz açısından şok bir süreç yaşanıyor ve bu süreç henüz bitmiş değil.Bir de Beşiktaş'ın ekonomik gerçekleri var. Mario Gomez açıklamasında net ifade etmiş, politik durumdan dolayı ayrılmak isityorum diye. Bu bir gerçek. Ülkemiz barış için mücadele eden bir ülke. Sonuç itibariyle de transferde çok zorlanıyoruz. Beşiktaş oyuncu satmadan oyuncu alamaz. UEFA ile yapılan anlaşma var.Herkeste transferin hızlı bitmesiyle ilgili bir heyecan var ancak biz bu durumu doğru yönetmeliyiz.Ben yurt dışındaydım ama ailem, çocuklarım, arkadaşlarım Türkiye'deydi. Herkesi düşünüyorsunuz, ne olacağını düşünüyorsunuz. O dakika itibariyle stadımıza askerle helikopter indi. ''Ne yapalım?'' dediler, kaçın dedim. Ne yapacaksınız, çatışacak haliniz yok. Biz kulübümüze verilen maddi zarardan dolayı şikayetçi olduk. Üzücü şeyler.Devre arasında başladık bir Adriano ile görüşmelere. Beşiktaş herkesin takip ettiği bir kulüp. Adriano Beşiktaş'ta oynamak istedi. Fakat süreç biraz zor geçti, havalimanı ve bu darbe girişimi nedeniyle. Ancak ülkemizde bir şey yok. Biz de normal hayat devam ediyor. Taraftarın coşkusunu gördü, o da mutlu oldu diye düşünüyorum.Dünyanın en kolay işlerinden bir tanesi transfer yapmak. İmzalar atılıyor ancak sonra onun edimlerini yerine getiriyorsunuz. Ahlaklı, mali açıdan düzgün bri kulüp mü isteriz, yoksa alacakların ödenmediği, sıkıntılı bir kulüp mü isteriz? Biz ilk günden beri aynı şeyleri söylüyoruz. Bizim açımızdan uygun bir transfer bütçesinde oldu. Ülke iyi olsaydı daha da iyi yapabilirdik.Bu transfer Adriano'nun da başarısı. Barcelona'da 6-7 sene oynayan bir isme kulüp önünü açmış. O Adriano'nun da başarısı. Bir kulüpte 6-7 sene oynayıp, böyle bir çizgiyle ayrılmak önemli bir şey.Mario Gomez'e saygı duyuyorum. Bıraktığı izlenim, bizlerle ilişkileri takdire şayan oldu. Terörden çok bahsediyor ama Münih'te olaylar oldu. Hayat bu. Bu ülke bizim ülkemiz. Biz bu ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Söylediklerine katılmıyorum ama saygı duyuyorum. Mario belki ileride Beşiktaş'ta yeniden görev alır. Biz onu çok sevdik. Belki ileriki dönemlerde gelir, bakarsınız şimdi gelir.Erdal Torunoğulları bizim çok yakın arkadaşımız ve aile dostumuzdur. Tabi fevri hareketlerde bulundu ve duygusal bir hata yaptı. Biz bir aileyiz. Bende başkanlık konumunda olarak bu ailenin babasıyım. Biraz dinlensin tekrar gelip işine gücüne devam eder.Eren Derdiyok ile ilgili bir teklifte bulunmadık. Eren'i satmayı düşünüyorlar mı, ne şartlarda satarınız diye yazılı sorduk. Biz sadece sorduk. Eren benim bildiğim kadarıyla Beşiktaşlı. Samuel Eto'o iyi işler yaptı geçen sene Türkiye'de. Ancak bizim bir disiplinsel çizgilerimiz var. Ben de Beşiktaş'ta Eto'o gibi bir oyuncuyu görmek isterim. Eto'o Beşiktaş'ta oynamak istediğini söylemiş ama bu iş şartlarımıza uyarsa olur.