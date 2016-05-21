Beşiktaş Başkanı Fikret Orman “Daha Çok Kupa Alacağız “ dedi.

Ben ve yönetimimdeki BJK aşkıyla yapamayacağımız iş yok. Bu kupa daha ilk. İnşallah daha nice kupalar alacağız. Önümüzde çok zorlu bir dönem var...



BEŞİKTAŞ'TA üçüncü dönemine giren Başkan FiKret Orman, oldukça gururluydu. BJK Plaza'daki mazbata törenine "Şampiyon başkan" apoletiyle gelmişti. 26 Mart 2012'de ilk kez koltuğa oturmuş, senetle, icrayla, hacizle uğraşan Beşiktaş'ta FEDA dönemini yaşamış, 13 Haziran 2013'teki ikinci seçimde Serdal Adalı'ya karşı inanılmaz bir zafer kazanmış ve 15 Mayıs 2016'da tek aday olarak girdiği seçimden 3. kez başkan çıkmıştı.



BİZ DE TARAFTAR GiBi EĞLENDiK



Divan Başkanı Yalçın Karadeniz'den mazbatasını aldıktan sonra keyifli teras sohbeti yaptı. AKŞAM da orada, Orman'ı izledi ve şampiyonluk kupasını havaya kaldırdıktan sonra sıcağı sıcağına sohbet imkanı buldu. Orman'a ilk olarak, "Şampiyonluk töreninde yönetimden kimse platforma gelmedi, bu tabloya alışık değiliz, bunu neden yaptınız?" dediğimizde yanıtı çok netti: "Kupa şöleni oyuncularımızın, teknik heyetimizin bir şöleniydi. Biz sadece tribünde bir taraftar olarak eğlendik."



BİZE İNANMAYA DEVAM ETSİNLER



Yedi yıl sonra gelen şampiyonluk Orman'ı mutlu etmişti. Ancak mazbata töreninde Yalçın Karadeniz ve Kongre Başkanı Atıf Keçeci, "Başkan daha yüksek başarılar bekliyoruz" diyerek Orman'a camianın beklentisini anlatmıştı... Başkan'a, "Daha dün şampiyon oldunuz, bugün Devler Ligi şampiyonluğu istenecek adeta" diye espri yaptığımızda Başkan, şunu ifade etti: "Beklentiler yüksek. Biz yükselttik bu beklentileri. Ama camiamız bize inansın. Ancak bendeki bu Beşiktaş aşkı olduğu sürece başaramayacağım hiçbir iş yok."



BEŞİKTAŞ TİŞÖRTÜYLE TATİLE



Başkan Fikret Orman, Kartal Yuvası'ndan iki ürün satın aldı. Siyah- Beyazlı tişörtünü giyen Orman, üç günlük Yunanistan tatiline çıktı.

