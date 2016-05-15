Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Açıkladı "Bundan Sonra Her Sene"

‘Trabzon maçına üzüldüm’

‘İnsanın evi gibisi yok’

“Yeniden evimize dönmemiz, bütünleşme getirdi. 3 yıllık misafirlik canımızı gerçekten sıkmıştı. İnsanın evi gibisi yoktur. Burada duruşumuz değişti. Pozitif hava oluştu. 19 Mart’ta Antalya maçı ile açmak istiyordum. Olmadı. Sonra Bursa maçı ile açalım dedik.”

‘Beşiktaş Başkanı kimseden korkmaz’

“Taraftarlardan korkan Başkan ve yönetim olur mu! Bursa maçını Vodafone Arena’da oynamak riskti ama biz yersiz korkulara kapılmayız. Çalışıp bitirdik. Taraftar profili değişti, daha da değişecek. Kural dışı hareket edenler var. BJK TV’de hepsini göstereceğiz. Bir kapıdan 84 çift kişi girmiş Kayseri maçında. 43 tanesi anında dışarıya atıldı. Diğerlerini tespit ettik. Taviz vermeyeceğim.”

“Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarında kayıp yaşamamamız gerekirdi. Her iki maça da çok üzüldüm. İki derbi kazanmamız ve Osmanlı galibiyeti ise bu sezon en sevdiklerim oldu. Fenerbahçe’ye 2-0 yenilmememiz gerekirdi. Çünkü biz daha iyi takımız. Ligin en iyi futbol oynayan takımı Beşiktaş... O sene bu sene dedim önce, şimdi de bundan sonra her sene dedim. Klişe oldu. İnşallah şampiyon olalım bundan böyle işimiz daha da kolay olacak.”