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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Açıkladı "Bundan Sonra Her Sene"
Beşiktaş kulübü başkanı Fikret Orman şampiyonluk ile ilgili açıklamada bulunurken "O sene bu sene dedim önce, şimdi de bundan sonra her sene dedim" dedi.
15 Mayıs 2016 Pazar 10:47
“Kazandığımız iki derbi ve Osmanlı galibiyeti bu sezon en sevindiğim şeylerdi. Fener’e 2-0 yenilmememiz gerekirdi. Çünkü biz daha iyi takımız. O sene bu sene dedim önce, şimdi de bundan sonra her sene dedim. Klişe oldu. İnşallah şampiyon olalım bundan böyle işimiz daha da kolay olacak. Borcu kat sayıyı küçülterek ödememiz mümkün değildi. Şu an 130 milyonluk bütçe var. Bunu seneye 530 milyon ile kapatacağız. Büyüme itibar getirdi”
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bugün oynanacak Osmanlıspor mücadelesi öncesinde Vodafone Arena’da FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. Kulübün şampiyonluk yarışından projeleri ve hedeflerine kadar birçok önemli konuda bilgilendirme yapan Orman, artık Beşiktaş’ın döneminin başladığını söyledi. İşte Orman’ın sözleri;
‘Trabzon maçına üzüldüm’
“Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarında kayıp yaşamamamız gerekirdi. Her iki maça da çok üzüldüm. İki derbi kazanmamız ve Osmanlı galibiyeti ise bu sezon en sevdiklerim oldu. Fenerbahçe’ye 2-0 yenilmememiz gerekirdi. Çünkü biz daha iyi takımız. Ligin en iyi futbol oynayan takımı Beşiktaş... O sene bu sene dedim önce, şimdi de bundan sonra her sene dedim. Klişe oldu. İnşallah şampiyon olalım bundan böyle işimiz daha da kolay olacak.”
‘İnsanın evi gibisi yok’
“Yeniden evimize dönmemiz, bütünleşme getirdi. 3 yıllık misafirlik canımızı gerçekten sıkmıştı. İnsanın evi gibisi yoktur. Burada duruşumuz değişti. Pozitif hava oluştu. 19 Mart’ta Antalya maçı ile açmak istiyordum. Olmadı. Sonra Bursa maçı ile açalım dedik.”
‘Beşiktaş Başkanı kimseden korkmaz’
“Taraftarlardan korkan Başkan ve yönetim olur mu! Bursa maçını Vodafone Arena’da oynamak riskti ama biz yersiz korkulara kapılmayız. Çalışıp bitirdik. Taraftar profili değişti, daha da değişecek. Kural dışı hareket edenler var. BJK TV’de hepsini göstereceğiz. Bir kapıdan 84 çift kişi girmiş Kayseri maçında. 43 tanesi anında dışarıya atıldı. Diğerlerini tespit ettik. Taviz vermeyeceğim.”
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Anahtar Kelimeler:BeşiktaşBaşkanFikret Orman
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