Beşiktaş antremanında kavga açıklaması

Dün sabah antremanında Tolgay Aslan ve Olcay Şahan'ın kavga ettiği görülmüştü. Kameralara yansıya bu olay sonrasında Tolgay Aslan bir açıklama yaptı.



Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Tolgay Arslan, takım arkadaşı Olcay Şahan ile antrenmanda yaşadıkları tartışmanın göründüğü gibi büyütülecek bir olay olmadığını ve şampiyonluk yolunda böyle hırslı olmaları gerektiğini söyledi.



Beşiktaş'ın bugün yaptığı antrenmanda çift kale maç sırasında Olcay Şahan ile Tolgay Arslan topsuz alanda sözlü tartışma yaşayıp, kafa kafaya gelmişti. Siyah-beyazlıların genç oyuncusu Tolgay Arslan, takım arkadaşı Olcay Şahan ile antrenmanda yaşadığı tartışma hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.













Tolgay Aslan kimdir?



16 Ağustos 1990 Paderborn Almanya doğumlu futbolcu Tolgay Arslan 2015 sezonunda Beşiktaş’a transfer olmuştur. Tam adıysa Tolgay Ali Arslan’dır.









Olcay Şahan kimdir?



Olcay Şahan 26 Mayıs 1987 yılında Düsseldorf, Almanya’da dünyaya gelmiştir. 2015 senesi itibariyle Beşiktaş Spor Kulübünde oynamaya devam etmektedir. Anne tarafından Sivas‘lı olan yıldız futbolcu Olcay Şahan aslen baba tarafından Kayseri‘lidir. Olcay Şahan Almanya Düsseldorf’ta 14 haziran 2015 yılında Lütfiye Koçyiğit ile evlenmiştir.

Tolgay Arslanın Memleketi; Tolgay Arslan aslen Çorum Kökenlidir. Tolgay Arslan aslen Çorum’un Çobandivan Köyündendir. Türk ve Alman yurtdaşlığı vardır. Genç oyuncu Aralık 2015’te Alman Freundin Jana Hamburg’da evlenmiştir. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla gittiklerini vurgulayan Arslan,'Bugünkü idmanda Olcay abi ile yaşadığımız olay kesinlikle görüldüğü gibi büyütülecek bir olay değildir. Olcay abi seni çok seviyorum ve çok saygı duyuyorum. Seni asla bilerek kıracak bir şey yapmam. Şampiyonluk yolunda kritik haftalara girilirken ikimiz de çok hırslıyız. Zaten kupayı kazanmak için de böyle olmamız gerekiyor' ifadelerini kullandı.