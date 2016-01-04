Beşiktaş'a Putin şoku! Boyko ve Douglas Transferi Zora Girdi

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim ve iki ülke arasındaki siyasi kriz Beşiktaş'ın transferini de etkiledi. Kartal, Boyko ve Douglas transferi konusunda Ukrayna ekibinden olumlu ya da olumsuz bir cevap alamayınca iş krize girdi.



ORTALARDA GÖRÜNMÜYOR

Dnipro Kulübü'nün sahibi olan ve aynı zamanda Ukrayna'nın en zengin üçüncü kişisi konumundaki Ihor Kolomoyskyi'nin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaşadığı düşmanlık yüzünden ortalarda görünmediği belirtildi.





PUTIN YÜZÜNDEN TRANSFER BİTİRİLEMEDİ

Putin'in, ünlü iş adamının Moskova'daki bankalarına el koyduğu, Kolomoyskyi'nin ise Ukrayna'daki Putin karşıtı siyaseti desteklemesi yüzünden krizin daha da büyüdüğü dile getirildi. Bundan dolayı da transferin bitirilemediği ifade edildi.

DNIPRO'NUN ALTINLARI

Son dönemde maddi kriz içerisinde bulunan Dnipro'da Douglas ve Boyko ikilisi altın değeri görüyor. Takımın en değerli iki futbolcusu olarak belirtilen Douglas ile Boyko, geçen sezon Avrupa Ligi'nde de takımın en çok öne çıkan isimleri olmuştu.

EN DEĞERLİ İKİ FUTBOLCU

Transfermarkt verilerine göre, kaleci Boyko 5.5 milyon Euro ve stoper Douglas da yine 5.5 milyon Euro ile en değerli iki futbolcu konumunda gözüküyor. (Kaynak: Milliyet)