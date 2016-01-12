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Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup şoku dünya devi geri istiyor

Bugün ortaya atılan iddiada Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger eski öğrencisi Oğuzhan Özyakup'u yeniden kadrosuna katmak için girişimleri başlattı

Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup şoku dünya devi geri istiyor

 Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın başarılı yıldızı Oğuzhan Özyakup parlamaya devam ediyor. Avrupa kulüplerinin transferdeki favorilerinden biri olarak gösterilen Oğuzhan için Arsenal Menajeri Arsene Wenger'in ilgisi her geçen gün artıyor.

OĞUZHAN İÇİN BÜTÇE AYRILDI

İngiliz gazetesi Express'de yer alan haberde, Wenger'in devre arası transfer planları tek tek aktarıldı. Basel'den alınan 22 yaşındaki defansif orta saha Mohamed Elneny'nin yanına bir isim daha düşünen tecrübeli çalıştırıcının, toplamda 50 milyon poundluk bir bütçeye sahip olduğu ve 9.3 milyon poundu Oğuzhan Özyakup için ayırmayı düşündüğü savunuldu.

4 YIL ARSENAL'DE OYNADI

4 yıl boyunca Arsenal altyapısı ve A takımında oynayan 23 yaşındaki genç yıldızın bu durumunun transferde etkili olabileceği de vurgulandı.
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BeşiktaşArsenalOğuzhan özyakup
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