Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup şoku dünya devi geri istiyor

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın başarılı yıldızı Oğuzhan Özyakup parlamaya devam ediyor. Avrupa kulüplerinin transferdeki favorilerinden biri olarak gösterilen Oğuzhan için Arsenal Menajeri Arsene Wenger'in ilgisi her geçen gün artıyor.
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın başarılı yıldızı Oğuzhan Özyakup parlamaya devam ediyor. Avrupa kulüplerinin transferdeki favorilerinden biri olarak gösterilen Oğuzhan için Arsenal Menajeri Arsene Wenger'in ilgisi her geçen gün artıyor.