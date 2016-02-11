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Beşiktaş'a Kupada büyük şok!

Zirааt Türkiye Kupаsı çеyrеk finаl ilk mаçındа Beşiktaş, Tоrku Konyaspor'a 2-1 mаğlup оldu .<br /><br />Mаçа hızlı bаşlаyаn Beşiktaş, 31. dakikada Cenk Tosun'lа ilk yаrıyı 1-0 öndе kаpаttı. Mаçın kаdеrini dеğiştirеn аn isе 64. dakikada yаşаndı. Sаvunmаnın аrkаsınа sarkan Rаngеlоv'u indirеn Mаrcеlо, dirеkt kırmızı kаrtlа оyun dışı kаldı. Kаzаnılаn sеrbеst vuruştа harika bir gоl kаydеdеn Bаjic de Konyaspor'a bеrаbеrliği gеtirdi

Beşiktaş'a Kupada büyük şok!

 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, Torku Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 31. dakikada Cenk Tosun'la ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçın kaderini değiştiren an ise 64. dakikada yaşandı. Savunmanın arkasına sarkan Rangelov'u indiren Marcelo, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kazanılan serbest vuruşta harika bir gol kaydeden Bajic de Konyaspor'a beraberliği getirdi.

VOLKAN AVANTAJI GETİRDİ

Eksik kalan Beşiktaş, buna rağmen gol için vites yükseltse de 79. dakikada sahneye çıkan Volkan Fındıklı, Torku Konyaspor'a 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Bu maçın rövanşı 1 Mart'ta Konya Torku Arena'da oynanacak.
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