Beşiktaş'a Kupada büyük şok!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, Torku Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.



Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 31. dakikada Cenk Tosun'la ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçın kaderini değiştiren an ise 64. dakikada yaşandı. Savunmanın arkasına sarkan Rangelov'u indiren Marcelo, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kazanılan serbest vuruşta harika bir gol kaydeden Bajic de Konyaspor'a beraberliği getirdi.

VOLKAN AVANTAJI GETİRDİ

Eksik kalan Beşiktaş, buna rağmen gol için vites yükseltse de 79. dakikada sahneye çıkan Volkan Fındıklı, Torku Konyaspor'a 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Bu maçın rövanşı 1 Mart'ta Konya Torku Arena'da oynanacak.