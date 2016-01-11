Beşiktaş'a kupada 1461 Trabzon darbesi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Beşiktaş, deplasmanda 1461 Trabzon ile karşılaştı. 90 dakika taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda puanını 7'ye çıkarırken, 1461 Trabzon'un puanı da 7 oldu.

MAÇTA TEMPO DÜŞÜK

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında düşük bir tempo hakimdi. Siyah-beyazlı takım topla daha fazla oynayan taraf olmayı başardı. Beşiktaş mücadelenin 27. dakikasında ceza sahası sol çaprazından bir serbest vuruş kazandı. Ricardo Quaresma serbest vuruşu paslı kullandı ve pasını Necip'e gönderdi. Necip topu yerden altıpas üzerine gönderdi. Tosic yerden bekletmeden şutunu gönderdi ancak kaleci İbrahim Demir topu kontrol etmeyi başardı.

SOSA TOPU AĞLARA YOLLADI

İlk yarının sonları oynanırken, Kerim Frei 45. dakikada ceza sahası sağından koşan Jose Sosa'ya pasını çıkardı. Topla buluşan Sosa, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmadı ve ilk 45 dakikayı Beşiktaş Sosa'nın golüyle önde kapatmayı başardı.

İKİNCİ YARIDA DA GOL GELDİ

İkinci yarının başında her iki teknik direktör de değişikliğe gitti. Beşiktaş'ta Quaresma kenara gelirken, oyuna Olcay Şahan girdi. 1461 Trabzon'da ise Recep Uğur Öztürk kenara gelirken, oyuna Aytaç Ak girdi. İkinci yarıya 1461 Trabzon daha istekli bir başlangıç yaptı. İki takım da karşılıklı pozisyonlar yakalarken, golü bulan taraf 1461 Trabzon oldu.

YÜKSEL SKORU EŞİTLEDİ

Mücadelenin 66. dakikasında 1461 Trabzon'da Yüksel Şişman orta sahada Gökhan Töre'den topu kapıyor. Ceza sahasına doğru ilerleyen Yüksel Şişman Pedro Franco'yu de geçtikten sonra yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirmeyi başardı.

Kalan dakikalarda her iki ekip de girdikleri pozisyonları değerlendiremedi. 90 dakika sonunda 1461 Trabzon ile Beşiktaş sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.