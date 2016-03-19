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Beşiktaş'a kötü haber
Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma, Antalyaspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
19 Mart 2016 Cumartesi 17:43
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Anahtar Kelimeler:BeşiktaşFutbolSpor Toto Süper LigQuaresma
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