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Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma, Antalyaspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Antalyaspor maçının 11. dakikasında sarı kart gördü. Sınırdaki Quaresma, cezalı duruma düşerken, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolSpor Toto Süper LigQuaresma
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