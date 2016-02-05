Beşiktaş'a Çin'den Futbolcu!

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, ticaretten sonra futbol pazarına da el attı. Yıldız oyunculara yüksek bonservis bedelleri ödeyerek dünya futbolunda büyük oynayan Çin ekipleri, Asya Kıtası’nda bambaşka bir pazarın da doğmasına neden oldu. Bu hareketlenmede kuşkusuz Real Madrid ve Manchester United gibi devlerin, milyarı geçen nüfusunu kullanarak dev pastadan pay almak için her sezon öncesi Çin’e giderek kamp yapmaları etken oldu. Çin’de buna astronomik transferlerle karşılık verince hem Avrupa futbolu hem Çin futbolu kazanmaya başladı.



Çinli futbolcu alınacak



Beşiktaş da, bu dev pastadan pay koparabilmek için önce Demba Ba, ardından da Ersan’ı Çin’e sattı, ardından bu ülke ile ilgili projelerine hız verdi. Pazar konusunda sezon sonuna kadar geniş kapsamlı araştırma başlatılırken, ülkede çok bilinen Beşiktaş’a Çin’den bir oyuncu transfer etmek için çalışmalar resmen start verildi. Kore başta olmak üzere Uzak Doğu’da büyük hayran kitlesine sahip olan Şenol Güneş’in Çin hamlesine olumlu bakması da yönetime cesaret vermiş durumda.



Çince hesap açılacak



Son olarak Beşiktaş İletişim Direktörü Rıdvan Akar yaptığı açıklamada, “Çin’le arayı sıcak tutacağız. Bu doğrultuda Çince hesap açmak için gerekli girişimlerde bulunmayı kararlaştırdık. Yakında Beşiktaş’ı Çince okuyabileceksiniz” sözleriyle Siyah-Beyazlı ekip hakkındaki sıcak gelişmenin müjdesini verdi.