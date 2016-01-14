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Beşiktaş'a Cassio Ramos'tan kötü haber

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çıkmaza girdi, daha önce Cassio Ramos'a izin veren kulüp başkanı satmaktan vazgeçti

Beşiktaş'a Cassio Ramos'tan kötü haber

 Hafta başında Beşiktaş ile her konuda anlaştıklarını ve kaleci Cassio Ramos'un artık Beşiktaş'ın oyuncusu olabileceğini açıklayan Corinthians Başkanı Roberto de Andrade, bugün yaptığı sürpriz açıklamayla Brezilyalı kaleciyi Beşiktaş'a satmayacağını söyledi.

 

Cassio'nun, takımının Amerika kampına katılacağını belirten Başkan Andrade, "Beşiktaş ile şartlarda anlaşamadık. Cassio bizim kalecimiz ve takımın Amerika kampına katılacak"diye konuştu.

 

SORUN MENAJER PARASI

 

Cassio için daha önce 3.5 milyon Euro'ya anlaşan Siyah-beyazlılar ile Brezilya ekibi arasındaki problemin, oyuncunun bonservis bedelinin paylaşımında yaşanan sorunlar olduğu ifade edildi.

 

Brezilyalı kalecinin bonservisinin yüzde 60'ının kulüpte, geriye kalan yüzde 40'lık bölümün ise menajerlerde olduğu ve Corinthians Kulübü'nün de bu yüzde 40'lık bölümü Beşiktaş'ın ödemesini istediği öğrenildi.

 

Bu payı ödemeyi kabul etmeyen ve menajerlerin istediği imza parasını reddeden Siyah-beyazlıların, bu transferi şimdilik durdurduğu ifade edildi.

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Cassio Ramos
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