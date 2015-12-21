Beşiktaş'a Büyük Şok Yönetime İletti Ayrılmak İstiyor!

Beşiktaş'ın İsveçli savunma oyuncusu Alexander Milosevic ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Expressen gazetesinin haberine göre 23 yaşındaki futbolcu, kulüpten ayrılmaya karar verdi ve bu kararını teknik direktör ile yöneticilere bildirdi.

İsveç gazetesi kendilerinin edindiği bu bilgiyi doğrulamak için oyuncuya ulaştı ve fikrini sordu.Milosevic'in bu bilgiyi ne doğruladığı ne de yalanladığı bildirildi. Oyuncunun verdiği cevap, "Yorum yapmak istemiyorum. Hocamla ya da yöneticilerimle konuştuğum şeyleri medyayla tartışmak istemiyorum" şeklinde oldu.

''EURO 2016'YA GİTMEK İSTİYORUM''

Alexander Milosevic, "Beşiktaş ile kontratım var ve ben bir profesyonel oyuncuyum. Ancak mümkün olduğu kadar çok forma giymek istiyorum. Her futbolcu gibi. Hepsinden öte, EURO 2016 geliyor ve ben bu turnuvada İsveç forması giymek istiyorum. Bunun için de kulübümde forma giymem gerekiyor" dedi.

''LİDERKEN HOCAYI ELEŞTİRMEK ZOR''

Genç savunmacı şöyle devam etti:

"Sözleşmem sürdüğü için benim takımdan ayrılmam kulübe bağlı bir konu. Beni satıp satmayacaklarına onlar karar verecekler. Neler olacağını göreceğiz. Çıktığımız maçları kazanıp, ligde lider olarak devam ederken, hocanın yanlış seçimler yaptığını söylemek zor. Teknik direktör iyi bir iş çıkardı ancak oyuncu da kulübede oturmaktan mutlu olmaz. Sonuçta oynamak istiyorsunuz.''