Beşiktaş'a Boyko piyangosu vurdu

Beşiktaş'ın peşinde olduğu Boyko'nun takımı Dnipro, içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle yıldızlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya...

Siyah-beyazlı ekibin kaleci listesinde 1 numarada yer alan tecrübeli kalecinin alacakları ödenmediği için serbest kalmak amacıyla FIFA'ya başvuru yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar ise bu gelişmeyi takibe alarak, kaleci transferini Ocak ayının ikinci haftasına kadar durdurdu. Öte yandan Boyko'ya Beşiktaş'ın yanı sıra Sevilla ve Everton'un da talip olduğu öğrenildi.