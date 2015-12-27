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Beşiktaş'a Boyko piyangosu vurdu

Beşiktaş'ın peşinde olduğu Dnipro'da forma giyen Boyko takımına alacakları nedeni ile FİFA'ya dava açmaya hazırlanıyor

Beşiktaş'a Boyko piyangosu vurdu
 Beşiktaş'ın peşinde olduğu Dnipro'da forma giyen Boyko takımına alacakları nedeni ile FİFA'ya dava açmaya hazırlanıyor
Beşiktaş'ın peşinde olduğu Boyko'nun takımı Dnipro, içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle yıldızlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya...

Siyah-beyazlı ekibin kaleci listesinde 1 numarada yer alan tecrübeli kalecinin alacakları ödenmediği için serbest kalmak amacıyla FIFA'ya başvuru yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar ise bu gelişmeyi takibe alarak, kaleci transferini Ocak ayının ikinci haftasına kadar durdurdu. Öte yandan Boyko'ya Beşiktaş'ın yanı sıra Sevilla ve Everton'un da talip olduğu öğrenildi.
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BeşiktaşDniproBoyko
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