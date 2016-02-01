Beşiktaş 5 yıl sonra kupada çeyrek finale çıktı

Beşiktaş deplasmanda oynadığı Bucaspor maçını 2-0 kazandı ve çeyrek finalist oldu.



Beşiktaş böylece 5 sezon sonra Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek final gördü. Beşiktaş 2011-12, 2012-13, 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Ziraat Türkiye kupasında çeyrek finalden önce elenmişti.

Beşiktaş 2011-12 sezonunda 4.kademe maçında PTT 1.Lig ekibi Boluspor'a 1-0, 2012-13 sezonunda 5.tur maçında Süper Lig ekibi Antalyaspor'a 2-1, 2013-14 sezonunda 4.tur maçında PTT 1.Lig ekibi Bucaspor'a 2-1 ve geçen sezonda son 16 turunda PTT 1.Lig ekibi Kayserispor'a 1-0 kaybedip elenmişti.

Beşiktaş en son 2010-11 sezonunda kupayı kazanmıştı.

BUCASPOR'DAN GENÇLİK AŞISI

Bucaspor sahasında Beşiktaş karşısında 2-0 kaybederken oldukça genç bir kadro ile mücadele etti. Forma giyen isimlerden 11 tanesi 1994 ve sonraki yıllar doğumlu. Sadece 1987 doğumlu Ferhat, 1990 doğumlu Anıl ve 1992 doğumlu Emre Şahin 22 yaşın üzerindeydi.

BEŞİKTAŞ'A ŞANSI TUTMUYOR!

Bucaspor tarihi boyunca Beşiktaş ile 5 kez karşılaştı. Oynanan beş maçın üç tanesi Ziraat Türkiye kupasında ve iki tanesi Süper Lig'de oynanırken bu maçlarda 4 kez Beşiktaş galip geldi ve bir maçı Bucaspor kazandı. Beşiktaş bu maçların hepsinde gol attı. (14 gol)

OĞUZHAN 6. GOLÜNÜ ATTI

Oğuzhan Özyakup bu sezon 24 resmi maçta görev yaparken 6 gol atmayı başardı. Oğuzhan, Süper Lig'de 5 gol ve Ziraat Türkiye kupasında 1 gol atarken toplamda 6 asist yapmayı başardı. Oğuzhan geçen sezon 42 resmi maçta 3 gol atmıştı