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Beşiktaş 3 - 1 Galatasaray U21 Derbisi Siyah Beyazlıların

Akşam oynanacak derbi öncesinde U21 takımları karşı karşıya geldi ve Beşiktaş'ın gençleri Galatasaray karşısında zorlanmadan 3 puana ulaştı, 3-1 gibi net bir skora imza atan Beşiktaş akşam oynanacak maça bileniyor

Beşiktaş 3 - 1 Galatasaray U21 Derbisi Siyah Beyazlıların
 Akşam oynanacak derbi öncesinde U21 takımları karşı karşıya geldi ve Beşiktaş'ın gençleri Galatasaray karşısında zorlanmadan 3 puana ulaştı, 3-1 gibi net bir skora imza atan Beşiktaş akşam oynanacak maça bileniyor
Spor Toto Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maç öncesi U-21 takımları kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray’ı 3-1 mağlup etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş, Hüseyin Afkan’ın golüyle 1-0 öne geçti.

Orta alan mücadelesiyle geçen mücadelede soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle gitti. İkinci yarıda hücumda daha etkili oynayan Beşiktaş, Hamza Küçükköylü’nün golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
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